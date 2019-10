"Toti e Viale non vogliono rapportarsi con il consiglio. Fanno il loro comunicato e fuggono"

La Spezia - Intervento di Marco Raffaelli, consigliere comunale Partito democratico



Neppure una discussione in Consiglio, durata fino alle 4 del mattino, ha concesso a tutti noi di capire i veri motivi per cui, ad oggi, la città viva ancora il blocco del lavori del cantiere del nuovo Ospedale del Felettino. Oggi, sulla vicenda, una risposta ci arriva dal presidente Toti: si canta il “de profundis” dell’ospedale. Non provando a trovare una terza via per evitare la risoluzione del contratto si ritorna indietro di anni, infilando l’opera dentro a un’odissea. Non mi pare proprio una direzione che vada incontro agli interessi degli spezzini ed al loro diritto a veder ripresi celermente i lavori del cantiere. Ma non c’è da stupirsi. Da quando ha preso le redini del governo degli Enti locali, sul tema della sanità la destra ha causato solo danni. Spezia infatti non è l’unica realtà dove le strutture sanitarie sono al palo. Abbiamo fermi gli interventi previsti per gli ospedali di Albenga, Cairo Montenotte, Bordighera, Erzelli. Sono bloccate le opere del Galliera e l’integrazione progettata tra i distretti di Sanremo ed Imperia.

Senza contare che sul nostro Ospedale torniamo indietro per ben la seconda volta grazie a chi ci governa: prima con la Giunta Biasotti, ora con la Giunta Toti e l’amministrazione Peracchini.

Inoltre apprendiamo che il duo Toti - Viale non ha la minima intenzione di rapportarsi con il Consiglio comunale, che rappresenta la città tutta. Vengono qui, si fanno il loro bel comunicato stampa e ripartono velocemente, fuggendo a Genova.



C’è allora la necessità di chiedere - e lo faccio pubblicamente - un percorso nelle commissioni competenti per capire il futuro dell’opera, ed anche per capire il futuro dei lavoratori delle OSS, alla luce della volontà di istituire un bando pubblico per la loro internalizzazione. Su questo preciso tema disponibile a lavorare con l’obiettivo di trovare le forme e gli strumenti giusti, al fine di tutelare le lavoratrici ed i lavoratori che hanno svolto in tutti questi anni un ottimo servizio.



