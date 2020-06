"Toti e Giampedrone vogliono riempire la provincia di rifiuti genovesi"

La Spezia - Lo avevamo rimarcato nei giorni scorsi, Toti e Giampedrone sono decisi a “regalare” alla nostra Provincia i rifiuti genovesi, allestendo, a Saliceti, un biodigestore di dimensioni piu’ che triple rispetto alle necessita’ dei cittadini spezzini.



Una scelta scellerata che abbiamo osteggiato, fin dall’inizio, insieme ai Comitati con i quali abbiamo approfondito il tema portando, come sempre, soluzioni alternative che, con altrettanta puntualita’, sono state ignorate dalla Giunta regionale.



Ora, con la cancellazione del terzo impianto previsto a Genova, diventa inequivocabilmente chiaro l’immediato futuro: Saliceti subira’ il biodigestore!



Come abbiamo gia’ detto non siamo disposti ad accettarlo e, come abbiamo fatto fino a oggi, saremo a fianco e a disposizione dei Comitati e dei semplici cittadini per combattere questa battaglia nelle Istituzioni ma anche nelle strade e dovunque sia necessario far arrivare la voce che questo impianto, invasivo e inutile non si deve fare.



Francesco Battistini

Consigliere regionale

Italia in comune/Linea Condivisa