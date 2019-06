"Toti con l'ambiente non c'entra nulla ma neanche voi Cinquestelle"

La Spezia - "Ci fa piacere leggendo la stampa on line vedere che qualcuno finalmente condivide le battaglie nostre per il territorio, quanto poi di facciata e quanto poi nella realtà dei fatti è tutto da dimostrare. Non vorremmo che la fondamentale questione ambientalista che presuppone conoscenza e studio e applicazione e confronto diventi roba da piattaforma Rosseau, tutto al virtuale: qui abbiamo a che fare con i danni reali al territorio e con ferite che sono da sanare per tutelare ambiente e salute degli esseri umani e dell'ambiente in genere e costruendo vertenze territoriali aprire una nuova stagione della politica che parli di ambiente". Il coordinamento Verdi della Spezia e Sarzana torna a parlare, prendendosela questa volta con i pentastellati: "E' la seconda volta che leggiamo della stoccata green dei Cinquestelle al centrodestra regionale: di per se' sarebbero apprezzabili, non apprezzabili sicuramente nei metodi, ovvero mostrare una convinzione non propria per fini elettoralistici, l'ultima ancora di salvataggio per frenare una caduta libera innarrestabile nei consensi".



Continuano i Verdi: "E' inutile portare avanti la bandiera delle battaglie per il territorio che sono fatte di vertenze reali di persone che da una vita lottano e poi essere in un partito che per l'emergenza climatica a livello nazionale schiva il tema e oltretutto governa con un personaggio Salvini come come Trump addirittura la nega... via un pochino di coerenza in politica per lo meno sulle questioni meritevoli. Lasciamo stare e rispettiamo il movimento per il "No al Masterplan" e non tiriamolo per la giacca: ci fa piacere che qualcuno si associ al dissenso ambientalista e sottolinei come noi abbiamo sottolineato per primi, la mancanza di rispetto delle istituzioni verso la citttadinanza, ma appunto per le questioni concrete e le battaglie cerchiamo di non fare mescoloni di tutto un po' e lasciare libero spazio a comitati ed associazioni senza cercare di metterci il cappello sopra...specie se poi si parla di parchi e sviluppo sostenibile".