"Tenda anche davanti agli ambulatori, medici e operatori vanno salvaguardati"

La Spezia - "In questo momento di grande difficoltà sempre nell’ottica del dare un contributo per combattere la battaglia contro il Covid19, pensiamo che vadano messe in campo subito proposte per farci trovare più che preparati a un eventuale ulteriore contagio". La proposta arriva da Juri Michelucci capo gruppo Italia Viva regione Liguria: "Il grande lavoro di medici, infermieri e operatori sanitari merita intanto il primo nostro ringraziamento e di conseguenza anche sostegno. Ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento è garantire la salute dei nostri concittadini e la serenità di poter avere strutture sanitarie in grado di accogliere e curare tutti. Per questo per prima cosa vanno allestiti reparti nei quali poter ricoverare i pazienti colpiti dal virus e dotati di tutte le attrezzature necessarie per far fronte ad ogni condizione clinica".



E ancora: "Vanno dotati medici infermieri e operatori di tutti gli strumenti di auto protezione necessari affinché il loro prezioso lavoro in questo momento non li metta a rischio. Inoltre riteniamo che dopo l’allestimento delle tende del pre triage davanti ai pronto soccorso, si debba immediatamente allestire un presidio simile anche davanti agli ambulatori che proseguono la loro attività, primo fra tutto quello di oncologia, perché dobbiamo essere in grado di far accedere alle strutture pazienti con altre patologie più o meno gravi ma nella tranquillità che anche gli spazi ambulatoriali siano sicuri per loro, per i loro familiari e per tutti coloro che accedono alle cure indispensabili. Questo in linea a quanto chiedono le direttive e nella speranza di scongiurare il più possibile ulteriori contagi".