"Tamponi persi? Non sciatteria, semmai errore umano"

La Spezia - "Ma com'è possibile che in Asl 5 si perdono così tanti tamponi Covid19 già effettuati su colleghi e pazienti? È possibile che il risultato del tampone dopo dieci giorni dalla sua effettuazione non è ancora disponibile?". La questione 'tamponi' rimane l'argomento principale in questa quarta settimana dentro la pandemia del coronavirus che, a partire dal 12 marzo scorso, ha prodotto nella provincia spezzina oltre cinquanta morti. In questo caso è la consigliera Dina Nobili, consigliera in quota Pd, a chiedere conto a proposito del presunto smarrimento dei tamponi, molti dei quali erano stati eseguiti nei confronti del personale sanitario e dei vigili della Polizia Municipale. Giusto ieri Città della Spezia aveva domandato la stessa cosa al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, durante la diretta video: "Il laboratorio di Spezia con qualche difficoltà burocratica è entrato in funzione e oggi sforna tamponi, i tempi delle risposte dipendono dai numeri e a volte ci vuole più di 24 ore. Sono stati perduti? Trattasi di errore umano, cosa dobbiamo fare fucilare un infermiere che perde i tamponi dopo 12 ore di lavoro. Non credo sia sintomo di sciatteria, si deve capire il peso del lavoro dei nostri ospedali. Siccome abbiamo più di duecento persone in terapia intensiva, solo per parlare dei più gravi, si deve ragionare sul tema generale. I singoli casi, il tampone perso, ci sono oggi e ci saranno domani. Inutile che io prometta che non ci saranno mai più perchè farei una proemssa vana".



Il tema tamponi comunque è argomento della politica e la stessa Nobili allarga il discorso a tutto il comparto sanità, chiamando in causa l'assessore comunale Gian Marco Medusei: "Ci sono sempre più operatori sanitari che si stanno ammalando di Covid 19, siamo già arrivati a più di 50. Mi rivolgo a lei che ha la delega alla sanità affinché intervenga per indagare, per capire perché tutto ciò sta accadendo. E le chiedo gentilmente di accertarsi del perché alla Spezia non si fanno gli esami del sangue a tutti gli operatori sanitari e pazienti per scoprire gli anticorpi Covid19 così saremo sicuri se la malattia è in corso oppure se è già stata acquisita. Questo tipo di test è molto più attendibile del tampone naso faringeo che è talmente sensibile che può come risultato dare falsi positivi oppure falsi negativi. La sicurezza della cittadinanza deve essere messa sempre in primo piano fornendo esami il più possibili sicuri".



Anche l'onorevole Raffaella Paita e il capogruppo di Italia Viva in Regione Liguria Juri Michelucci attaccano: "Dopo una lunga battaglia, la giunta regionale qualche giorno fa ha annunciato l'avvio dei test sierologici, a beneficio prima di tutto del personale medico, a partire dal 29 Marzo. Avevamo in precedenza chiesto di analizzare i tamponi nel laboratori di Asl5, senza doverli trasferire a Genova, e sappiamo che da una settimana è così. Ma ora vorremmo capire: i test sierologici che fine hanno fatto? In Asl5 è ancora tutto fermo. Regione Liguria ha appaltato ai laboratori privati i prelievi sierologici, anche per il monitoraggio delle Rsa, in grave difficolta. In questa fase di emergenza lasciamo da parte le polemiche, ma chiediamo alla Regione di far partire al più presto il lavoro dei laboratori pubblici di Asl sui test sierologici. Questo perché quei laboratori sono in grado di arrivare a 1000 test quotidiani, fornendo risposte rapide che sarebbero così di grande importanza per la tutela alla salute di tutto il personale medico e sanitario. Aggiungiamo che attraverso la creazione di una task force dedicata, si potrebbero dare risposte ai tanti malati che a casa attendono ancora da giorni risposte sui tamponi e sulle cure a cui sottoporsi. Alisa e la giunta regionale sblocchino la situazione perché ne ha necessità tutto il personale sanitario e tutti i cittadini.



A margine dell'argomento 'tamponi' Toti chiariva il metodo e già replicava alle sollecitazioni mosse oggi dalle opposizioni: "Il tampone non è comunque garanzia: se oggi tamponiamo Giovanni Toti e risulta negativo domani potrebbe essere positivo pur senza sintomi. La tamponatura in sè è uno strumento che in assenza di sintomi lascia il tempo che trova. Se una persona è entrato in contatto con un caso e il giorno dopo risulta negativo non è detto che lo sia anche nei giorni seguenti. Anche a Spezia sono arrivati i dati, chi dice che non facciamo tamponi dice una bugia. Se qualcuno non è stato accontentato me ne dispiaccio ma a volte ci vuole più tempo per ottenere i risultati, specialmente quando la mole è questa. E poi ci sono i test sierologici, sono partiti anche quelli e sono più utili dei tamponi. Si faranno al personale sanitario, alle Rsa, però molto spesso per paura, per ansia, per scarsa dimestichezza con questo virus, si cercano soluzioni rassicuranti. Facendo i tamponi non diminuisce il numero dei contagi, a parte i casi come Vo Euaganeo ma si sta parlando di un paese di 3mila abitanti: qui non sarebbe possibile".



