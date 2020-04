"Taglio delle corse, serve un tavolo", dice Dina Nobili del Pd

La Spezia - "Lo avevo già detto ma il Presidente della Provincia Peracchini non mi ha ascoltato e a rimetterci sono i cittadini.

A fronte della doverosa riduzione del servizio pubblico avevo chiesto al Presidente di aprire un tavolo in Provincia per affrontare le modalità del taglio delle corse.

Avevo proposto di monitorare le conseguenze sull’utenza.

Avevo detto che a seguito del monitoraggio avremmo potuto capire fino in fondo se quanto deciso avesse avuto delle controindicazioni.

Ma il Presidente ha tirato dritto e allora gli segnalo dei problemi piuttosto importanti.

Le corse che transitano in zona Stazione (sia centrale che di Migliarina) e giungono nei pressi dell’Ospedale sono molto frequentate. Ciò potrebbe portare conseguenze negative sia per gli utenti che per gli autisti.

Ecco, se ci fosse stato quel tavolo da me richiesto avrei chiesto proprio questo: implementare le corse in alcuni orari e in alcune linee.

Spero che non si voglia addossare la colpa a terzi perché come spesso leggo dalle sue dichiarazioni la responsabilità è della politica. Di chi deve decidere. Del

presidente della Provincia.

Siamo ancora in tempo. Metta intorno al tavolo le Istituzioni, l’azienda, le organizzazioni sindacali e dei consumatori e avvii il confronto.

Sapremo essergli utile".



Consigliere Provinciale PD

Dina Nobili