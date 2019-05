"Tagli a hotel che ospitano migranti norma barbara e incostituzionale"

La Spezia - “Nella mia regione, la Liguria, c’è un governatore leghista (travestito da moderato) che taglia i fondi regionali agli hotel che hanno osato ospitare migranti. Per aggiungere al razzismo una vagonata di incostituzionalità, la norma si applica retroattivamente: agli ultimi tre anni. In un paese normale questi albergatori sarebbero premiati, incentivati, sostenuti. Qui da noi vengono messi all’indice come criminali. Proprio come a Riace.” Lo scrive Lorenzo Tosa, candidato ligure di “Più Europa Italia in Comune” alle elezioni Europee. “Si rassegnino gli odiatori: c’è un’Italia che non si piega, che considera l’immigrazione non un problema ma la nostra più grande risorsa. Per questo mi impegnerò, con ogni mia energia, a portare il modello Riace in Europa, lavorando dal primo giorno nelle commissioni a Bruxelles per inserire questa straordinaria esperienza umana, sociale ed economica all’interno della programmazione settennale dei fondi europei di coesione. Non è solo questione di accoglienza e solidarietà ma dell’idea di sviluppo economico che abbiamo in mente per la nostra società nei prossimi 20-30 anni. O la politica accetta la sfida di raccogliere e interpretare un fenomeno epocale come quello migratorio, attraverso forme di inclusione sempre più evolute e in ottica europea, o prepariamoci pure a vivere nel mondo sognato dai sovranisti: più chiuso, più isolato, più povero. Noi - conclude Tosa - al modello Liguria rispondiamo con il modello Riace, affinché l’Italia non sia ricordata come il Paese di Toti e Salvini ma come quello di Mimmo Lucano.”