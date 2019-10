"Sull'Enel avevamo richiesto approfondimenti, la maggioranza ha perso tempo"

La Spezia - "Oggi, ennesima perdita di tempo in IV Commissione Territorio e Ambiente: la maggioranza di centrodestra in Aula il 9 luglio non aveva voluto votare la nostra mozione sulla dismissione dell'unità a carbone esistente della Centrale Termoelettrica di La Spezia". Lo scrive Alice Salvatore del Movimento cinque stelle in Regione che in una nota prosegue: "Oggi, al momento di affrontare la tematica e a distanza di tre mesi esatti dalla richiesta di rinvio in Commissione la maggioranza si è praticamente sfilata. Il consigliere Costa, infatti, non era più presente e non ha delegato un collega a trattare l'argomento e a chiedere i presunti approfondimenti in sua vece. Ci chiediamo: ma allora... di quali approfondimenti necessitava la maggioranza? Le dinamiche a cui abbiamo assistito oggi paiono studiate ad hoc per perdere tempo e non licenziare un testo a lungo atteso".



La capogruppo regionale Alice Salvatore, che continua: "Da tempo, come M5S, auspichiamo che per la Centrale Termoelettrica di La Spezia sia documentata l’effettiva necessità della realizzazione di una centrale a turbogas".



"Da tempo proponiamo di attivare - si legge nella nota -, con le amministrazioni Comunali di La Spezia e Arcola, un tavolo di concertazione che coinvolga tutti gli enti preposti, oltre che le rappresentanze sociali e civiche della comunità locale. Occorre definire uno studio di danno sanitario prodotto a oggi dalla centrale di Spezia e procedere con una valutazione di impatto integrato ambientale e sanitario al fine di raccogliere sufficienti elementi per potere scegliere lo scenario a minor impatto per la salute dei cittadini spezzini".



"Oggi la giunta Toti ha perso altro tempo e soprattutto sprecato risorse. Così facendo, la maggioranza dimostra poca serietà istituzionale. D'ora in poi, prima di accettare un rinvio in Commissione, chiederemo sia fornita da chiunque sia il proponente adeguata documentazione che ne comprovi la necessità. Intanto, abbiamo ottenuto che si proceda a breve con ulteriori audizioni con gli Enti interessati. Tenendo fermo l'impegno di poter poi votare la nostra mozione in Consiglio regionale entro la fine di ottobre".



“Qui si sta giocando con la salute dei cittadini di La Spezia e di tutta la Liguria - conclude Alice Salvatore -. Il tempo a disposizione della maggioranza sta finendo, ora devono dare risposte serie. Continueremo a monitorare la situazione e tenere aggiornati i cittadini che già una volta sono stai presi in giro, non lo permetterò una seconda volta”.