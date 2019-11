"Sugli Oss abbiamo la soluzione, la Regione ci ascolti"

La Spezia - “Noi le risposte ce l'abbiamo e prendono spunto da ciò che altre regioni, in passato, hanno realizzato per internalizzare comparti che prima erano in appalto e per migliorare il servizio erogato. Con le nostre idee vorremmo sfidare l'unico soggetto che può attuarle e decidere il futuro di questi 158 lavoratori e delle loro famiglie: la Giunta regionale”. E’ questa la posizione del centrosinistra, della sinistra e di alcune liste civiche spezzine che lanciano l’iniziativa per giovedì 28 novembre alla Mediateca regionale di Via Firenze. Si tratta di un incontro nel quale gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza, il personale sanitario di asl5, le sigle sindacali rappresentative del comparto Cgil, Cisl, Uil, Fials e tutti gli operatori sociosanitari a partecipare.

Aderiscono e promuovono Francesco Battistini Linea Condivisa - Italia in Comune, Massimo Caratozzolo Per la nostra città , Juri Michelucci e Federica Pecunia Italia viva, Dina Nobili, Marco Raffaelli, Luca Erba Partito democratico , Lorenzo Forcieri AvantInsieme - Rete Civica Ligure, Paolo Mione Sarzana per Sarzana - Rete Civica Ligure, Andrea Licari Primavera Borghettina - È viva, Luigi Liguori La Spezia bella forte unita, Guido Melley e Roberto Centi LeAli a Spezia, Paolo Manfredini Partito Socialista Italiano, Andrea Fantini Italia in Comune, Francesco Spinetti e Emiliano Quaretti Cittadini in Comune Follo Francesco Pietrobono e Francesco Zanardi Beverino in Comune, Massimo Lombardi Spezia bene comune - Rifondazione comunista , Fabio Carassale Porto Venere Bene Comune - Partito comunista italiano.



“La questione occupazionale dei 158 oss della provincia della Spezia - si legge in una nota - impone una discussione ampia e una soluzione condivisa e coraggiosa. Se da un lato internalizzare un servizio come quello dell'assistenza sociosanitaria, privatizzato nei primi anni 2000 dal centrodestra, è necessario, dall'altro il metodo per arrivare al risultato impone un'attenzione particolare. Il percorso canonico che si deve seguire nella pubblica amministrazione, rappresentato da una selezione concorsuale, non garantisce affatto chi, da anni, seppur attraverso un appalto, presta servizio nelle strutture di ASL5. La tipologia di impiego, con i relativi carichi di lavoro, rendono difficile la preparazione per affrontare il concorso e riducono drasticamente le chance di poterlo superare positivamente. È inutile nascondersi dietro un dito: a seguito del concorso potremmo ritrovarci con 158 nuovi disoccupati e questo non possiamo davvero permetterlo”



“Vogliamo aprire un dibattito e lanciare una sfida al governo regionale – si legge ancora -. È necessario trovare la risposta giusta a un quesito che impone di riportare un intero comparto, quello degli Oss, all'interno del servizio pubblico garantendo però, al contempo, la continuità occupazionale di tutte le lavoratrici e i lavoratori attualmente impiegati nell'appalto gestito da Coopservice”.

“Ne parleremo, attraverso una assemblea pubblica – concludono -, non solo con tutti gli OSS della provincia ma anche con la cittadinanza e l'importante contributo delle sigle sindacali, ricordando che: più sono migliori e sicure le condizioni di lavoro di chi opera in sanità e migliore sarà il servizio erogato”.