"Su Enel spiace vedere solo demagogia. Ospedale? Regione darà punti fermi"

La Spezia - Enel e nuovo ospedale sono due partite sui quali il dibattito politico va avanti da mesi. In merito, durante la conferenza stampa di fine anno (clicca qui), il sindaco Pierluigi Peracchini ha dichiarato: "Ora paghiamo anche altre sofferenze, la partita ospedale ed Enel che non gestiamo noi ma che toccano tutti. Su Enel mi dispiace vedere che chi è al governo non prende la responsabilità di chiamare il proprio ministro, dire semplicemente di 'no' ma fare pura demagogia. Invece che essere uniti su questi temi per fare gli interessi di tutta la città vedo che qualcuno, in modo narcisistico, preferisce mettersi in mostra e non lavorare. Lascio a loro il destino che questi comportamenti provocano".

"Sul tema ospedale - ha aggiunto - la prossima settimana il presidente Toti sarà alla Spezia e illustrerà i prossimi passi per la gestione di questa criticità per arrivare al nuovo ospedale. Io lo ringrazio per tutta l'attenzione che da a questo territorio. La Regione dà più di 10 milioni di euro".