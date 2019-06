"Su Enel l'amministrazione deve solo tacere. Altrimenti si presenti in commissione"

Caratozzolo: "Se il sindaco sapeva del rilancio sulla centrale a gas doveva dirlo. Ma così avrebbe fatto indignare chi lo ha votato per Spezialand..."

La Spezia - "Una città si governa prima di tutto relazionando ai cittadini nelle sedi istituzionali, specie quando gli argomenti sono spinosi come quello di Enel. Solo così nel rispetto delle regole e dei ruoli, si può pretendere una opposizione consapevole. Qui invece assistiamo da mesi da parte della politica a psicodrammi mediatici, con attacchi fatti a mezzo

stampa quando ai primari, quando ai preti, quando ai singoli consiglieri". Massimo Baldino Caratozzolo se la prende con il sindaco Peracchini, al quale si rivolge quasi direttamente: "Si è fatto tutto, tranne che fare la cosa più semplice. Parlare chiaro, citando fatti, date, magari ricevendo e prendendo in considerazioni delle proposte. Da quando Peracchini era a conoscenza della intenzione di Enel di rimanere. Lo ha appreso dalla stampa, come un normale cittadino? E’ credibile questa possibilità? Se così fosse sarebbe uno spregio a lui, al suo ruolo e di conseguenza a tutta la città mentre se sapeva prima, perché non si è assunto la responsabilità di fare lui l’annuncio, visto che la sua posizione pare decisamente favorevole alla centrale a gas?"



Caratozzolo non dimentica un consiglio comunale di qualche tempo fa e lo ricorda ai distratti: "Forse perché in molti avrebbero collegato l’annuncio al ricordo preciso di quando la città rimase tra l’inebetito e lo schifato dopo che questa maggioranza mise in un proprio ordine del giorno la richiesta fatta col cappello in mano ad Enel di rimanere, infliggendo un duro colpo a tutti coloro che dopo cinquantacinque anni di carbone e disagi speravano veramente di assistere alla bonifica di quell’area volta a una sua diversa destinazione d’uso? Forse pensava di fare indignare tutti coloro che l’hanno votato sperando in Spezialand? O forse, sapeva di affossare definitivamente la proposta industriale volta alla mobilità elettrica del senatore Forcieri che avrebbe garantito, senza ombra di dubbio occupazione superiore a quella di una centrale a gas? Invece no: ad ottobre 2018 si chiede a Enel di rimanere producendo energia col gas…e guarda un po', come per miracolo, la cosa avviene. Beh Sindaco, o ci da delle spiegazioni o da domani la chiameremo Otelma. Preparo il turbante.