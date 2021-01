"Su Enel, Pd e Cinque stelle hanno preso in giro gli spezzini"

La Spezia - “Oggi Pd e Cinque Stelle hanno dimostrato di aver preso in giro gli spezzini sul futuro della centrale Enel. Dopo aver sostenuto la necessità di uno stop al carbone per il bene della città, oggi il governo sostenuto dagli stessi Pd e Cinque Stelle attraverso il ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato la volontà di non chiudere il gruppo a carbone della centrale fino alla riconversione a gas. Si sono auto-sconfessati e hanno dimostrato ancora una volta tutta la loro irresponsabilità nei confronti della città”.



Lo afferma in una nota il gruppo consiliare spezzino della Lega, che aggiunge: “I ministeri competenti nella conferenza dei servizi avevano assicurato la cessazione dell’uso del carbone al 31 dicembre 2021, oggi invece il governo giallo-rosso comunica l’esatto contrario. È una decisione inaccettabile contro cui combatteremo a tutti i livelli istituzionali per chiedere che venga rispettata non soltanto la volontà dell’amministrazione, ma anche quella degli spezzini che hanno diritto a far sentire la loro voce”.



“Se non altro finalmente i cittadini hanno capito che Pd, Cinque Stelle e i parlamentari di riferimento del territorio fino ad oggi hanno scherzato sulla loro pelle – concludono i consiglieri comunali della Lega – Noi resteremo irremovibili e cercheremo fino all’ultimo di difendere gli interessi degli spezzini dalle decisioni irresponsabili di sinistra e Cinque Stelle”.