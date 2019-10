"Su Atc attacchi personali e memoria corta"

La Spezia - “Carissimi colleghi, avendo preso atto di fatti oggettivi non pensavo di suscitare una reazione così pesante che addirittura sconfina nelle offese gratuite. Tutte le sigle sindacali sono scese sul piede di guerra. Tutte nessuna esclusa. Se il nuovo management lavora così bene, come dichiarate, i lavoratori non se ne sono accorti. Questo è un dato oggettivo”. Lo scrive Dina Nobili consigliere comunale del Partito democratico che risponde ai consiglieri di maggioranza di Fratelli d'Italia.

Nobili nella nota prosegue: “ Che abbiano proclamato sciopero è un altro dato oggettivo. Che lo sciopero crei problemi sia ai cittadini che ai lavoratori è un altro dato oggettivo. Parlate che noi volevamo la gara. Scusate ma avete memoria corta. Parlo di quello che conosco. Alla presentazione delle linee (anno 2017) di mandato il nostro gruppo aveva presentato un ordine del giorno che aveva l’obiettivo di impegnare la giunta a individuare nell’house la metodologia per affidare il servizio. Voi avete votato contro! Siete stati voi ad affossare quel documento. Scusate ma avete memoria corta”.

“Atc in questi anni ha sempre tenuto i conti in ordine - prosegue -, le amministrazioni che hanno preceduto la vostra non hanno mai fatto un taglio alle risorse destinate al Tpl e soprattutto hanno sempre tenuto rapporti di reciproco rispetto con le organizzazioni sindacali. Il motivetto del "quando governavate" voi che tirate fuori ogni 3 per 2 non funziona più. Sono ormai 3 anni che amministrate questa Città. E sa o si ricorda cosa avete fatto nel primo bilancio di previsione che avete approvato? Avete tolto la bellezza di 300 mila euro al trasporto pubblico locale. Voi state dicendo che i sindacati stanno sbagliando, che tutto andava male e che le consulenze servono. La penso in maniera diversa. Dimenticavo io il 12 sono con i lavoratori e voi?”