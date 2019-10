"Strade intitolate a criminali? Ora il sindaco dica quali sono"

La Spezia - Quelle parole del sindaco Peracchini, ai gruppi LeAli a Spezia e Psi, proprio non tornano. Richiamando il consiglio comunale dello scorso 23 settembre, i consiglieri lealisti Centi e Melley e il socialista Manfredini ricordano che, nell'ambito della discussione sull'intitolazione di uno slargo del capoluogo a padre Escrivà, “durante l'intervento del sindaco abbiamo ascoltato alcune affermazioni che a tutti i consiglieri, nessuno escluso, sono parse quanto meno temerarie se non palesemente fuori luogo – scrive il terzetto in un'interpellanza di prossima discussione -. In particolare il sindaco, per giustificare la scelta di intitolare uno slargo cittadino al fondatore dell'Opus Dei, si è sbilanciato su alcune considerazioni davvero singolari come quella che si evince dalla trascrizione del verbale della seduta e cioè che: io vedo in giro per l'Italia, per la nostra città, per la nostra provincia strade intitolate anche a persone che si sono rese protagoniste di reati e di eccidi. Un'affermazione siffatta del sindaco ha colto con stupore tutti i consiglieri comunali dal momento che risulta davvero difficile pensare che in passato siano state intitolate strade e piazze nella nostra città (come peraltro altrove) a delinquenti e criminali di vario genere”.



“Ovviamente – continuano Centi, Melley e Manfredini - ben altro rilievo assumono i casi di vie intitolate a persone che si sono rese responsabili di eccidi o altre azioni cruente in occasione di moti rivoluzionari (come quelli relativi alle Guerre di Indipendenza), vicende belliche o attività sul fronte della Resistenza all'occupazione nazista nel nostro paese”. Con l'interpellanza i tre consiglieri di opposizione chiedono al sindaco di rispondere producendo “un dettagliato elenco dei casi da lui citati nel corso dell'intervento sopra richiamato, precisando nomi e cognomi delle persone cui sono state intitolate vie e piazze della nostra città e che si sarebbero rese responsabili di reati, di eccidi e di tante brutte cose".