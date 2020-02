"Stop alle multe ai lavoratori Fincantieri finché non si trova una soluzione"

La Spezia - Il recente e notevole incremento di lavoratori a Fincantieri Muggiano – in media mille unità in più al giorno – fa dibattere la politica. Nei giorni scorsi è arrivata la netta presa di posizione dell'amministrazione comunale di Lerici (QUI), che ha deciso di tracciare le linee bianche ai lati di Via Pianelloni in modo da poter sanzionare chi posteggerà invadendo la carreggiata. Una mossa pensata per scoraggiare gli ammassamenti di auto delle maestranze lungo l'arteria, che in un primo momento Palazzo civico aveva pensato di mettere a senso unico, tracciando contestualmente 130 stalli lato monte. Il tema trova spazio ora in senso al consiglio comunale della Spezia per mezzo di un'interpellanza del consigliere comunale Massimo Lombardi, vice presidente del parlamentino spezzino e capogruppo di Spezia bene comune.



“I parcheggi della Fincantieri, di tutta evidenza – scrive l'esponente di Rifondazione -, non sono più idonei a soddisfare detti bisogni. Le soluzioni che vedono il coinvolgimento del Comune di Lerici, al momento, non hanno avuto positivo esito perchè gli abitanti hanno espresso parere negativo ad una soluzione che possa trasformare a senso unico la sede stradale che porta in direzione Pozzuolo di Lerici. Questa mattina, per un ennesima volta, numerosi lavoratori che hanno parcheggiato in dette località il loro veicolo, sono stati gravemente penalizzati con applicazioni di sanzioni del codice della strada per il loro permanere sul luogo di lavoro. E' stata ipotizzata una soluzione che prevede un parcheggio di interscambio presso il Megacine, davanti al Palazzetto dello Sport della Spezia, con trasferimento in Fincantieri a mezzo navette che al momento pare essere la soluzione più concretamente percorribile. E' opportuno che il Comune della Spezia, in sinergia con il Comune di Lerici e con Fincantieri, si attivi per risolvere tale grave problematicità”. Lombardi intrpella quindi il sindaco Peracchini e l'assessore competente “al fine di assumere ogni e qualsivoglia soluzione possibile per risolvere detta problematica, trovando modalità che non danneggino i lavoratori”.



Rifondazione, come si legge in una nota, “chiede al sindaco della Spezia di attivarsi al piu’ presto per trovare una soluzione insieme alla stessa Fincantieri; nello stesso tempo chiediamo al Sindaco di Lerici di interrompere le sanzioni che in questi giorni sono improvvisamente fioccate sulle auto dei lavoratori, sino a quando non si sia trovata soluzione. Lavorare in sinergia e’ indispensabile per trovare una soluzione, assurdo che in tempo di crisi come questo, lavoratori non abbiano la possibilita’ di accedere al lavoro. Uno studio per il ripristino del casa/lavoro sarebbe la soluzione ottimale”.