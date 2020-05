"Spezzini umiliati da Toti e Viale"

La Spezia - Scia di interventi a commento della sedute odierna della commissione sanità spezzina, che ha ospitato il presidente Toti e l'assessore Viale per parlare della gestione dell'emergenza Covid-19. Per Melley, capogruppo di Leali a Spezia, "il presidente Toti ha preso in giro non solo il consiglio comunale ma tutti gli spezzini.

Oggi in videoconferenza con la nostra commissione comunale avrebbe dovuto spiegare per filo e per segno il caos che si è verificato nella gestione dell’emergenza sanitaria alla Spezia.

Invece ha fatto la sua passerella, non ha risposto ad una che fosse una domanda e dopo un’oretta di teatrino da avanspettacolo ha abbandonato il collegamento ed al suo seguito sono spariti il Sindaco Peracchini e sodali. Ah dimenticavo. Per Toti e Viale la nostra Asl è un gioiello, tutto funziona e non c’è stato alcun caos in questi mesi di emergenza. Contento lui...".



Così Lara Ghiglione, segretario provinciale della Cgil. "Personalmente, in questi anni, ho assistito a molte commissioni, audizioni e consigli comunali, ma credo di poter dire con assoluta certezza di non aver mai assistito ad una riunione istituzionale così umiliante per la città e i cittadini. Presidente e assessore hanno dato la disponibilità di 45 minuti durante i quali non hanno risposto nemmeno ad una (!) delle legittime domande poste dai commissari. Erano quesiti inerenti al piano di gestione dell'emergenza: al perché si è deciso di contaminare tutti gli ospedali della città, alla ratio di utilizzo e distribuzione dei dispositivi di protezione al personale sanitario, alla ratio con cui sono stati effettuati i tamponi e tanto altro. Nessuna risposta! Solo un'incensare totalmente ridicolo del proprio operato, dal "non siamo secondi a nessuno" "Faccio politica da 30 anni" dell'assessore Viale al "sono diventato il maggior esperto di tamponi" del Presidente Toti, il quale ha, tra le altre cose ha asserito di aver consegnato milioni di mascherine nei luoghi di lavoro. Vorrei conoscere questi luoghi di lavoro perché in queste settimane li abbiamo monitorati tutti e in qualche caso (non pochi) ci siamo anche fatti carico di procurarli e consegnarli ai delegati, da distribuire ai lavoratori. Mai nessuno ci ha fatto sapere di averne ricevuto dalla Regione Liguria. Personalmente, come cittadina e come rappresentante dei lavoratori, mi sento umiliata. Non c'è altro da aggiungere.”



Questa la versione di Italia Viva con i coordinatori Antonella Franciosi e Gianluca Tinfena: "Toti e Viale hanno poco tempo per la nostra città e la loro presenza in commissione sanità è solo un grazioso omaggio alla simpatia verso il Sindaco. Emerge chiaramente che non sono gradite le domande dell'opposizione e quindi nessun consigliere riceve risposte nel merito. Il tempo di ciascun commissario è stato contingentato, poco si è potuto chiedere e nulla si è potuto apprendere. Non abbiamo saputo perché a fronte delle disposizioni ministeriali non si sia immediatamente provveduto alla separazione di strutture Covid positive da quelle Covid negative. Separazione che Viale ha inteso per il ministero fosse sufficiente realizzare in un unico luogo in ogni regione. Non si è potuto sapere perché il numero delle persone effettivamente sottoposte a tampone per 100 mila abitanti In Liguria sia il più basso di tutto il nord e la tendenza non si inverta nonostante siamo una Regione con un aumento percentuale nei contagi tra i più elevati. Nè ci è stato chiarito perché Toti giochi ancora una volta con i numeri e riferisca i numeri dei tamponi effettuati e non delle persone tamponate che sono scesi in tre giorni da 1243 a 576 di sabato a 870 di oggi. E neppure ci è stato spiegato perché nonostante le indicazioni ministeriali sono stati somministrati tamponi e test sierologici in percentuale molto contenuta al personale sanitario. O per quale motivo fino ad oggi non sono stati adottati metodi per riconoscere nella comunità i positivi asintomatici.

Nessuna spiegazione neppure sullo smarrimento di centinaia di tamponi che stasera è proprio stato negato. In fin dei conti non è stato chiaro perché Peracchini abbia voluto disturbare Toti e Viale se non per consentire loro di umiliare gli spezzini".