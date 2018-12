"Spezia peggiorata in un anno, Peracchini non faccia scaricabarile"

Intervento di Moreno Veschi, Articolo Uno - Mdp La Spezia.

La Spezia - Secondo il Sole 24 ore la qualità della vita è peggiorata.

La Spezia è scesa di 10 punti rispetto allo scorso anno. È al 61 posto su 104 provincie. Tutta la Liguria ha registrato un peggioramento.

Questo arretramento è avvenuto in un anno.

Adesso, Peracchini, Toti e i leghisti non dicano che la colpa è di "quelli di prima": Toti governa dal 2015 e Peracchini dal 2017.

Tuttavia, a mio parere, manca una idea di città, un progetto per Spezia.



Ci sono cose che vanno drammaticamente peggio di prima, una su tutte: la sanità, come certifica lo studio del Sole 24 Ore.

Per le aree della marina da restituire alla città, tutto è bloccato.

Non c'è un impegno del Comune, e neppure dei rappresentanti spezzini del centrodestra nelle istituzioni regionali e nazionali (3 consiglieri regionali e 3 parlamentari), per rivendicare un piano di assunzioni in Arsenale e nell' industria pubblica (Leonardo e Fincantieri).

Il turismo sta crescendo in modo disordinato, senza una politica organica di sostegno ed il settore che non trova risposte adeguate nella programmazione culturale, non offre le prospettive in termini di posti di lavoro che potenzialmente potrebbe offrire.



Purtroppo, i dati del Sole 24 ore sono la fotografia del fallimento dei primi 18 mesi dell'amministrazione Peracchini, che non può più rifugiarsi dietro l'alibi-scaricabarile delle colpe di quelli di prima.



Moreno Veschi, Articolo 1-Mdp La Spezia