"Sosteniamo lo sciopero della lavoratrici e dei lavoratori di Leonardo e Mbda"

La Spezia - "Rifondazione Comunista esprime il suo appoggio e la propria solidarietà allo sciopero unitario indetto dai sindacati spezzini per l’intera giornata di domani 27 marzo". Si legge in una nota di Rifondazione che prosegue: " Tale sciopero è indetto per i lavoratori alle dipendenze di Leonardo e di Mbda in seguito alla decisione aziendale di proseguire l’attività di produzione obbligando ,di fatto , decine di lavoratori ad un rischio enorme di contagio sia durante il viaggio per recarsi al lavoro su mezzi pubblici, sia sul posto di lavoro stesso , senza contare che ciò obbligherà anche le ditte fornitrici ad operare anch’esse amplificando il volano del rischio .Risulta incomprensibile che , nel pieno dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, settori produttivi quale quello della difesa vengano considerati essenziali, essenziali a cosa ? Unicamente al profitto dell’azienda e non certo essenziali alla salute ed all’alimentazione".

"Così facendo le direzioni aziendali esprimono senza alcun filtro ne’ censura - conclude -, che il fine ultimo delle loro decisioni è unicamente la remunerazione del capitale a scapito della tutela della vita umana. Rifondazione Comunista ritiene dunque che lo sciopero indetto sia un’azione di tutela sacrosanta a difesa dell’incolumità del lavoratori del comparto difesa e che la salute dovrebbe essere , nei fatti e non nei proclami, considerata bene primario e sacro da anteporre a qualsiasi interesse economico".