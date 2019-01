"Sosteniamo il sindaco Sivori alle elezioni provinciali. E ora il Pd cambi rotta"

Intervento dei consiglieri Battistini, Fantini, Forcieri e Mione.

La Spezia - Come esponenti civici di Centrosinistra abbiamo deciso, per le elezioni provinciali, di fare una precisa scelta di campo.

Nelle scorse settimane non abbiamo risparmiato critiche né a questo metodo elettivo aberrante, in cui i cittadini non sono chiamati a scegliere direttamente i loro rappresentanti, né all’incapacità del Partito Democratico di superare le proprie divisioni interne.

Le correnti sono ancora quel elemento predominante che impedisce al PD di aprirsi ad un confronto serio e franco che permetta di elaborare una politica inclusiva e dunque, nuovamente, vincente.

Detto ciò siamo più che mai convinti che il particolare contesto storico e sociale che stiamo vivendo imponga una scelta di schieramento precisa. Una scelta che ci identifichi e che dica a tutti chi siamo e per quali valori intendiamo batterci, mettendo i diritti, la solidarietà e la lotta alle disuguaglianze ai primissimi posti della nostra agenda politica.

Per questo, convintamente, sosterremo, insieme ad altri Consiglieri della provincia spezzina, il candidato Simone Sivori. Una persona capace e Sindaco di un piccolo Comune della Val di Vara: Zignago.

Con generosità e nella speranza che i vertici del Partito Democratico comprendano che la strada da perseguire non possa più essere quella che hanno percorso fino ad ora.

È necessario mettere fine, una volta per tutte, al pessimo gioco delle correnti e delle posizioni interne da garantire, conquistare o difendere. Prima vengono gli interessi dei cittadini a cui vogliamo dare voce, insieme.



Francesco Battistini

Consigliere Regionale

Rete a Sinistra/liberaMente Liguria



Lorenzo Forcieri

AvantInsieme La Spezia



Paolo Mione

Sarzana per Sarzana



Andrea Fantini

Ortonovo in Movimento