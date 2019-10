"Sortino si scusi e Peracchini prenda le distanze"

La Spezia - Continua a far discutere il 'caso Sortino', cioè un fuori onda, immortalato dalle telecamere della sala consiliare, in cui il segretario generale del Comune della Spezia, commentando la presenza di un gruppo femminista nell'aula del consiglio (per contestare l'intitolazione di uno spazio pubblico a padre Escrivà), si chiede "Che ca**o vogliono?" e fa un'altra osservazione in cui si parla di "tette" (QUI la ricostruzione e la versione del segretario).



“Inaccettabili le dichiarazioni di Sortino, il sessismo deve stare fuori dalle Istituzioni. Chieda scusa.” Così Guido Melley e Roberto Centi, LeAli a Spezia, Federica Pecunia, Italia Viva, Marco Raffaelli, Dina Nobili, Luca Erba, Pd, Paolo Manfredini, Partito Socialista, Massimo Lombardi, Spezia bene comune, Luigi Liguori, Spezia bella, forte ed unita, Massimo Baldino Caratozzolo, Per la nostra città, Lorenzo Forcieri, Avanti Insieme, che continuano: “come al solito il Sindaco Peracchini è silente; ci chiediamo cosa pensi di questa squallida vicenda che ha investito il suo Segretario Generale e ci aspettiamo una presa di distanza, non certo ammiccamenti o giustificazioni di sorta". Nella nota si parla di "cultura sessista e misogina che non deve trovare cittadinanza in alcun consesso civile" e ci si chiede "anche cosa pensano dell’accaduto le colleghe della maggioranza in Consiglio Comunale e le Assessore della Giunta Peracchini, fino ad ora in imbarazzato silenzio".



Per le consigliere pentastellate De Muro e Del Turco Sortino "non può cavarsela dicendo che si tratta di scherzo o ironia o leggerezza. Chiediamo pertanto pubbliche scuse e l’avvio di una campagna di sensibilizzazione contro questo atteggiamento che non fa onore non solo a chi lo assume, ma anche a tutta la società civile". E anche loro tirano le orecchie al sindaco che ha reagito, scrivono, "asserendo e ridendo". Per il Pci spezzino interviene Chiara Castagna, parlando di un episodio "esempio di un pensiero e di un’azione spesso segnati dalla mancanza di rispetto per la persona, particolarmente di sesso femminile e, nella fattispecie, per gli stessi luoghi istituzionali in cui siedono uomini e donne rappresentanti di tutti i cittadini. Non si possono infatti sottovalutare gli effetti di un lessico sbagliato, sessista, irriverente e il manifestarsi di atteggiamenti maschilisti profondamente preoccupanti".