"Soddisfatti per conferma Rosson, Lega ancora poco presente nei consigli comunali"

La Spezia - In una nota congiunta, il commissario provinciale della Lega, senatrice Stefania Pucciarelli, e i referenti territoriali del Carroccio, Silvio Ratti e Fabrizio Zanicotti, esprimono "soddisfazione per l’importante affermazione della compagine di centrodestra alle elezioni provinciali appena svoltesi. Come Lega abbiamo la riconferma del nostro consigliere uscente Alessandro Rosson e il buon risultato di Lorella Cozzani (prima dei non eletti). Questo è il risultato dell’ottimo lavoro svolto sul territorio dai nostri militanti e dai nostri vertici. Va specificato comunque che le elezioni provinciali si basano sul voto dei sindaci e degli eletti nei consigli comunali, consessi in cui la Lega è ancora poco presente. La Lega è oggi il primo partito a livello nazionale e anche nelle ultime consultazioni regionali, la popolazione che è stata chiamata ad esprimersi direttamente, l’ha eletta a primo partito nello Spezzino. Saremo a completa disposizione di tutta la coalizione per il raggiungimento degli importanti obbiettivi che ci attendono nell’ultimo scorcio di legislatura".