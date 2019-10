"Situazione invivibile e pericolosa dalla Caserma Duca degli Abruzzi"

La Spezia - Nuova interpellanza del consigliere comunale Massimo Baldino Caratozzolo sulla caserma Duca degli Abruzzi. Nel testo il consigliere di "Per la nostra città con Guerri" chiede al sindaco e alla giunta Per sapere se non si ritenga opportuno e doveroso nel rispetto della sicurezza e del diritto di tutti i cittadini di poter usufruire di un bene comunale quali sono i marciapiedi intimare in modo perentorio al proprietario dell’immobile ovvero la Marina Militare di provvedere al ripristino della sicurezza e del decoro della struttura e quindi della intera zona da essa occupata, attraverso i dovuti lavori di riqualificazione delle facciate dell’immobile interessate dai distacchi di calcinacci applicando così gli stessi parametri che sarebbero stati applicati verso un qualsivoglia privato possessore di un bene diventato pericoloso per la comunità, visto che il suo infinito transennamento è fonte di perenne disagio e come sopra riportato potenziole pericolo per i cittadini.

L'interpellanza verrà presentata domani sera e in merito Baldino sottolinea: "La caserma si presenta in più punti fatiscente e ha visto negli anni passati considerevoli porzioni di intonaco e calcinacci distaccarsi dalla struttura cagionando grave pericolo per l’incolumità dei cittadini. Un amplia parte perimetrale dell’edificio risulta da circa dieci anni transennata; più precisamente tutta la parte prospicente Via Gaeta e più di metà di quella prospicente Via Gramsci. Il transennamento di dette aree impedisce ai passanti di utilizzare totalmente i marciapiedi costringendoli a camminare sulla parte stradale o in alternativa sul marciapiede opposto a quello transennato oltre che avere trasformato i marciapiedi stessi in un ricettacolo di sporcizia e erbacce. Proprio sul lato transennato di via Gramsci sono stati nuovamente apposti i contenitori della differenziata che per forza di cose risultano apribili e raggiungibili per il conferimento solo dal lato strada peggiorando ancor di più le condizioni di pericolosità per i residenti. La struttura è di proprietà della Marina Militare che per ben dieci anni evidentemente non si è attivata in alcun modo per risolvere il problema.Non si può affiggere alla caserma un cartello come si fa per le automobili in presunto abbandono intimando il proprietario a occuparsene pena la loro rimozione/demolizione".