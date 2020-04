"Sindaci e ASL5, la conferenza sia trasmessa in streaming per tutti"

La Spezia - "La notizia della riunione del Comitato ristretto dei Sindaci della conferenza ASL 5 spezzino, che si terrà il giorno 23 aprile 2020, è della massima importanza. Peraltro il fatto che nell'occasione verrà audita la Dott.ssa Troiano in qualità di Commissario Straordinario della ASSL5 sugli aspetti relativi al piano gestionale dell'emergenza in corso, proprio per la delicatezza dell'oggetto trattato e del momento storico che stiamo vivendo,lo rende un incontro della massima importanza.

Sottolineando la centralità del ruolo dei Sindaci, come espressione della popolazione, che giustamente chiede risposte chiare e certe, ritengo che sia una proposta di assoluto buon senso, improntata al rispetto che i rappresentanti devono portare a tutti i cittadini, quella di trasmettere la seduta di questa importante riunione nella modalità della diretta streaming.

In una fase storica nella quale lo stato d'animo della cittadinanza è inevitabilmente denso di preoccupazione e di incertezza, sia per quanto riguarda il vivere la quotidianità del presente, sia sulle prospettive del futuro, il dovere di informazione e trasparenza della politica, che dovrebbe essere sempre garantito, appare oggi da riaffermare con ancor piu' nettezza.

Si pone con urgenza il tema di un rapporto sempre piu' stretto che deve intercorrere tra rappresentanti e rappresentati, sopratutto al livello degli enti locali, primi portatori delle istanze dei cittadini e con un primario dovere informativo e di ascolto.

Auspico, per queste ragioni, che un così delicato incontro possa vedere per tutti i cittadini la possibilità di assistervi in diretta".



Massimo Lombardi

Consigliere Comunale Spezia Bene Comune/PRC