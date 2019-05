"Siamo garantisti, Giampedrone e Piciocchi riferiscano comunque in aula"

I gruppi del Partito democratico in Regione e in Comune intervengono sul caso "Ameglia servizi turistici".

La Spezia - “Anche se dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che i fatti non riguardino l’attuale attività dei due assessori coinvolti, crediamo sia utile e opportuno, come già accaduto in passato, coinvolgere gli organi consiliari e aggiornarli sull’evoluzione della vicenda”. E’ il commento dei gruppi del Partito democratico in Regione Liguria e del Comune di Genova in merito alla vicenda che riguarda “Ameglia servizi turistici” per la quale risultano indagati per bancarotta semplice, in veste di ex sindaco, Giacomo Giampedrone e Pietro Piciocchi.

La nota dei due gruppi del Pd prosegue: “Come sempre il Partito Democratico è garantista, crede nell’autonomia dei giudici e nella presunzione d’innocenza. Per questo attendiamo gli sviluppi dell’inchiesta, prima di formulare un giudizio compiuto sulla vicenda. Ma visti i ruoli importanti ricoperti oggi da Giampedrone e Piciocchi, riteniamo opportuno che i due assessori riferiscano rispettivamente in Consiglio regionale e in Consiglio comunale (o nelle rispettive conferenze dei capigruppo), compatibilmente con le esigenze di riservatezza dell’indagine”.



