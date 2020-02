"Si sospenda l’imposta di soggiorno per marzo ed aprile"

La Spezia - “Il Comune sospenda l’imposta di soggiorno per marzo ed aprile. Un primo aiuto concreto al settore turistico” Così Guido Melley, LeAli a Spezia, che continua:” Fioccano disdette nelle prenotazioni turistiche nei nostri hotel e b&b a causa della paura del coronavirus che sta riguardando tutto il nostro paese ed in particolare la Liguria. Per provare ad arginare il crollo delle prenotazioni sarà importantissimo che il Governo e la Regione investano in piani di comunicazione rassicuranti, invece che in sterili polemiche elettorali. Ma nel contempo una cosa può farla anche il nostro Comune e da subito: sospendere il pagamento dell’imposta di soggiorno in tutte le strutture alberghiere ed extralberghiere dal 1 marzo sino al 30 aprile. Si tratterebbe di una misura che rappresenterebbe comunque un intervento di sostegno- almeno nell’immediato- ad un comparto che rischia in forte crisi. Ma non basta, serve un piano straordinario per rilanciare il turismo del nostro territorio: investimento corposo in marketing e comunicazione, utilizzando fortemente i social, organizzazione di un ricco calendario di eventi e spettacoli di qualità da comunicare il prima possibile. Bisogna rimboccarsi le maniche ed agire subito.”