"Si è fatto finta di capire che abbia detto che Papeete e Leopolda sono la stessa cosa"

La Spezia - "Non è che se un ultimatum lo lanci dal Papeete è peggio che se lo lanci dalla Leopolda: gli ultimatum non vanno lanciati, perché sennò si sfascia tutto. Qui in gioco c'è la tenuta della democrazia liberale in questo paese". Dalla Festa Dems di Rimini il vice-segretario del Partito Democratico Andrea Orlando aveva fatto partire queste parole con le quali, fondamentalmente, voleva lanciare un concetto: quello di non accettare ultimatum da nessuno e in nessuna circostanza, che si tratti di Matteo Salvini o di Matteo Renzi. Parole che hanno destato reazioni piuttosto consequienziali proprio dallo stesso ex premier che ad Orlando ha risposto: "Sono d'accordo, gli ultimatum non vanno lanciati, io ho solo detto di non aumentare le tasse. Orlando però mette sullo stesso piano il Papeete e la Leopolda, di fatto sta dicendo che io e Salvini siamo la stessa cosa, stiamo sullo stesso piano. Quelli del Pd hanno fatto la guerra al Matteo sbagliato. Questa è la motivazione della scissione". Renzi giura insomma di non voler destabilizzare l'esecutivo, aprendo sul cuneo fiscale che a suo avviso si può fare a patto di non aumentare l'Iva, ma più per quieto vivere che per adesione vera.



Ad Orlando ha risposto anche Raffaella Paita, una vita nello stesso partito e nella stessa città, quando da ragazzi iniziarono la loro ascesa, che li ha portati dove sono oggi. La deputata di Italia Viva critica l'ex compagno di partito, più o meno sulla stessa falsa riga di Renzi: "Paragonare il Papeete alla Leopolda offende migliaia di persone che partecipano ogni anno ad un evento bellissimo di discussione. Orlando dovrebbe avere più rispetto per la politica che contribuisce con le idee alla vita del paese". Non tarda la controreplica dell'ex Guardasigilli che ricentra il senso del suo intervento: "Io ho detto una cosa semplice, persino banale: a suon di ultimatum cadono i governi. Ho precisato e c’è il video a testimoniare ciò che dico, che questo prescinde dal merito dell’ultimatum. E ho aggiunto, che questo prescinde dal luogo in cui lo lanci, incongruo come il Papeete o congruo (e assolutamente rispettabile) come la Leopolda. Era un modo di dire: non facciamo gli errori di chi ci ha preceduto. È chiaro che nessun ultimatum è ancora stato lanciato alla Leopolda che si deve ancora tenere. Se però ognuna delle forze di maggioranza esce quotidianamente esponendo a mezzo stampa i propri desiderata, alla fine il governo non ce la farà e lo scarto tra le aspettative suscitate e realtà sarà incolmabile. Esistono sedi e modalità per far sì che gli obiettivi di ciascuna forza politica diventino azione di governo senza produrre un disastroso effetto “campagna elettorale".



Un appello, quello di Orlando, che si spinge un po' più in là: "Ho fatto, insieme a tanti altri, tra cui Renzi, tutto ciò che potevo per scongiurare questi pericoli nel corso di questa incredibile estate. L’ho fatto, per questo, senza alcuna convenienza personale ma con assoluta determinazione politica. Si è fatto finta di capire che io abbia detto che Papeete e Leopolda sono la stessa cosa. Si è fatto finta. Si è alimentata una mini campagna strumentale, basata su una fake news e corredata da tanto di cards, simili ad altre già viste in passato. Sono stati veicolati, anche in questo caso con tecniche già viste, contro di me commenti con insulti e contenuti diffamanti di cui si occuperanno i miei legali. Due cose sole voglio aggiungere. Rispetto e provo naturale empatia per chiunque si confronti e discuta. Ancora di più se chi lo fa milita nel mio campo e nella mia alleanza. Non confondo chi fa questo con chi arringa una folla sulla spiaggia con contenuti pericolosi. Chi ha fatto finta, insisto, di capire diversamente, con una rituale batteria di dichiarazioni pubbliche, conosce la mia cultura politica e sa che non potrei mai confondere le due cose, ma poiché non tutti quelli che scrivono sui social mi conoscono personalmente, lo ribadisco qui, non ho mai detto ne pensato che Leopolda e Papeete fossero la medesima cosa. Aggiungo che sono abituato a queste manganellature mediatiche. Mi ci hanno abituato, negli anni al ministero i nostri attuali alleati del M5S, ma non solo loro. Non ho serbato rancore ne mi sono mai fatto intimidire. E non lo farò adesso. Continuerò a battermi perché l’esperienza di questo governo abbia successo, denunciando quelli che ritengo siano i pericoli e lavorando per superarli. Non è né l’alleanza né il governo che sognavo, ma so che dopo c’è il baratro per il Paese. E io voglio bene al nostro Paese".



(nella foto un'immagine di Renzi, Paita e Orlando di alcuni anni fa)