"Servono infrastrutture efficienti, ora Gronda e Pontremolese"

La Spezia - “Il nostro paese per guardare al futuro ha bisogno dei porti e i porti, per essere competitivi in una competizione ormai globale, hanno bisogno di infrastrutture moderne ed efficienti. È ora di recuperare ritardi decennali.” Così Manuela Gagliardi, deputato ligure di Cambiamo!, a margine dell’illustrazione delle linee programmatiche da parte del ministro delle infrastrutture. “Che fine hanno fatto le grandi opere? La Gronda di Genova e la Pontremolese? Queste due infrastrutture, funzionali ai porti di Genova e La Spezia, costituirebbero una nuova spina dorsale per il Nord-Ovest e per tutta l’Italia. Non possiamo più esitare.”