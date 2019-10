"Servono azioni concrete per la riconversione delle aree Enel"

La Spezia - “Lo stop al carbone per la centrale termoelettrica “E.Montale” già ufficializzato a luglio da Enel, con lettera al Mise è stato confermato ieri dal Ministero in sede di conferenza dei servizi a Roma, alla presenza dei due sindaci di competenza dell’area in cui sorge la centrale”. Si legge in una nota del Forum ambiente del Partito democratico che prosegue: “Il Forum Ambiente del Pd prende atto di questa ottima notizia per la città, tuttavia non lo ritiene un traguardo, ma semmai un punto di partenza, guardando alla posta ancora in gioco per il nostro territorio. Come già espresso dai nostri consiglieri comunali Raffaelli e Nobili, nulla compare all’interno delle dichiarazioni rilasciate dal sindaco Peracchini, sul progetto della nuova centrale a turbogas, depositato da Enel presso il Ministero dell’Ambiente. La notizia della dismissione del gruppo a carbone evidentemente non impedirà ai cittadini di dover far i conti con una nuova centrale ugualmente alimentata con un combustibile fossile, ancora per molti anni”.

“Si rendono essenziali azioni concrete da parte dell’amministrazione comunale - concludono - per adempiere alle promesse fatte alla città come da delibera. La Regione ha una grande responsabilità in questa circostanza, in quanto dispone del potere di opporsi a questa intesa. È necessario attivare quanto prima dei tavoli con tutti gli stakeholders per capire quale futuro vogliamo dare a quell’area, alla nostra città, senza dimenticare che in gioco c’è anche il futuro del nostro pianeta”.