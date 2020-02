"Sempre più lontano il diritto di un nuovo ospedale"

La Spezia - “Ve lo ricordate quando alla fine di un problema, a scuola, si metteva il C.V.D.?

Come volevasi dimostrare?

Ecco. Questo non è un problema di matematica. Ma - in considerazione della gestione di Toti, Viale e Peracchini sull’appalto - è matematico che un problema del genere si sarebbe verificato.

E difatti, come volevasi dimostrare!

Auspicavamo il ripensamento da parte di Regione Liguria sulla risoluzione del contratto, perché immaginavamo appunto che, davanti ad una decisione politica di Toti - perché di questo si è trattato - i privati non sarebbero stati fermi.

Ed oltre a quello già presentato, che causerà un ulteriore dispendio inutile di risorse pubbliche - e si poteva evitare -, si vocifera di un ulteriore ricorso, pronto in per bloccare la nuova assegnazione del bando.

Toti durante la conferenza dei sindaci di mercoledì scorso sghignazzava, mentre qualcuno gli ha faceva presente che i 5 anni programmati per la costruzione del nuovo ospedale erano solo nella sua testa.

Magari se la ride anche adesso, bello comodo a Genova.

Sicuramente coloro che piangono sono gli spezzini, che vedono sempre di più allontanarsi il loro diritto ad un nuovo e moderno ospedale.“



Gruppo consigliare Pd