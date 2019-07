"Sempre in prima linea con chi vuole difendere sul serio la Palmaria"

La Spezia - "Come Articolo Uno La Spezia abbiamo aderito e partecipato con convinzione alla manifestazione flash mob del 20 luglio Per dire 'sì' alla Palmaria e 'no' al masterplan". Il coordinamento spezzino in una nota ricorda i passaggi a sostegno delle iniziative popolari in difesa della Palmaria.

"Sono oltre 16.000 firme raccolte dal comitato a difesa della Palmaria - si legge nella nota -sono la testimonianza di una volontà Popolare seria di difendere la Palmaria dai progetti speculativi. Dire che rimettendo in funzione 3000 metri cubi di cemento ceduti dalla Marina non si ha un aumento della volumetria è una bugia , una cosa senza senso".

"Un conto sono 3000 metri cubi non utilizzati - proseguono - un altro conto è se questi vengono riempiti di attività , di residenze più o meno di lusso, di merce che arriva per garantire le attività , di scarichi e rifiuti conseguenti e quant'altro".



"La Palmaria ha bisogno solo di manutenzione - concludono -, di completare i servizi per i residenti , di pulire i sentieri di realizzare qualche bagno pubblico e forse qualche ristoro in più questo sarebbe più che sufficiente per non rovinare il fragile ecosistema di un'isola speciale che non va rovinata. Per questo: Palmaria 'sì', masterplan 'no'".