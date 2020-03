"Seguo le regole, rispetto le distanze. Ma agiamo tutti con razionalità"

La Spezia - "Bisogna andare avanti, facendo la vita più normale possibile. Contrarre questo virus non è come accendere una lampadina in una stanza buia. Cosa faccio io? Cerco di stare alle giuste distanze, rispetto le norme, mi lavo le mani. Ma l'uomo è fatto per stare in società, per vivere in relazione con gli altri. Credo che questa storia e le sue ansie via social debba insegnarci a riflettere su cosa significa stare in comunità". Dopo la conferenza stampa di questa mattina e la lettera agli spezzini, il sindaco della Spezia e presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini dialoga "a bocce ferme", ma nemmeno troppo visto l'incedere del momento, con Città della Spezia.



Sindaco Peracchini, quando ne usciremo?

"Gli esperti parlano di 4 mesi, il decreto del governo guarda alla semestralità. Ragioniamo in quest'ottica".



Come ha vissuto queste particolarissime settimane?

"Di sicuro è strano che da una regione della Cina il virus sia arrivato subito a Codogno: già questo è piuttosto irrazionale e merita un lavoro in più. Mi metto anche nella testa degli abitanti di quel paese che, ignari, non sapevano cosa stava succedendo. Quando si è deciso di accentrare la decisione a livello nazionale si comprende che è qualcosa di necessario. Ma va gestito con razionalità".



Come ne uscirà una città di provincia come la nostra dove la forza della reazione non può essere simile a quella di una metropoli?

"Chiaro che è sempre meglio stare dove c'è ricchezza, che sia provincia o città metropolitana. L'importante è essere collegati, connessi in tempo reale. Poi ci sono competenze diverse, la Variante Aurelia è una partita che abbiamo con Anas, e al di là del malfatto appalto per il nuovo Felettino, non c'è altro che ci fa soffrire rispetto alla nostra posizione strategica all'interno della regione. Ad ogni modo vale sempre il discorso che laddove c'è povertà i grandi numeri vincono sempre sui piccoli".



Qual è il pericolo maggiore per una città come la Spezia che ha scoperto da poco il turismo e sta cercando di cavalcarlo?

"Il problema è di tutti perché il 13% del Pil nazionale dipende da quello. Ma non c'è soltanto quello: penso alla nautica, alla difesa, al porto commerciale. E' chiaro che se però manca una guida in un mondo globalizzato si fa molto più fatica. Un esempio? L'investimento su molo Garibaldi lo deve fare il privato perché ha una concessione, noi siamo fisicamente qui ma non abbiamo voce in capitolo. Ma a proposito di turismo credo che togliere la tassa di soggiorno a chi non viene sia una misura stupida".



La strategia di contenimento messa in atto dal governo, secondo Lei, sta funzionando?

"Di fronte a situazioni straordinarie servono misure straordinarie ma ci vuole coraggio per prenderle e farlo nel tempo giusto. Non si coglie l'occasione per riflettere su una globalizzazione sbagliata e proporre il rientro delle aziende che in questi anni ha delocalizzato. Perchè dopo le banche, l'automotive, la grande distribuzione e le assicurazioni, non possiamo rischiare di perdere anche il turismo. C'è un problema di Unione Europea che non ha condiviso l'emergenza e poi non c'è una visione del futuro. E se non si torna a produrre ricchezza non si possono intravedere riprese di alcun tipo".



Non crede però che se dieci giorni di "emegenza" mandano in crisi tutta l'economia è l'economia che si poggia su basi troppe speculative?

"Il problema è tutto nostro, nessun paese è nelle nostre condizioni. Anche io ho sentito alcune persone che vivono e lavorano in Cina e Honk Hong: mi hanno detto che il peggio è passato e che il problema è stato gestito diversamente. La gente ha continuato a vivere, rispettando le regole, acquistando le mascherine, ma senza sconquassare il sistema economico. Penso non si possa continuare così, senza le autonomie di uno stato, che sono in mano all'Europa: tutto questo mette in ginocchio paese più deboli come il nostro perché gli interessi sono tanti. Penso alla Francia e alla loro politica estera, penso a cosa abbiamo dilapidato nel settore dell'acciaio, della metalmeccanica. Il cambiamento va affrontato con una visione del futuro altrimenti in questa globalizzazione vincerà sempre il più forte".



Da cosa bisogna ripartire? Ne ha parlato con Toti di quel che succederà al termine di tutto questo?

"La concentrazione odierna è giustamente il contenimento dell'epidemia. Abbiamo parlato delle competenze degli enti, sapendo che il governo ha tutte le leve in mano. C'è molta attenzione da parte della Regione e la stessa ordinanza promulgata la prima settimana è stato un chiaro segnale di serietà. Probabilmente l'esperienza delle tante allerte meteo ha giocato in favore di Toti e Giampedrone. E in Liguria fortunatamente la propagazione del virus è sotto controllo, evitando la formazione di nuovi focolai".



A Genova come a Pontremoli hanno montato la tenda per il pre-triage fuori dal pronto soccorso. Perchè qui no?

"Al Sant'Andrea è stato creato un percorso separato, da rispettare. Presto ci doteremo comunque anche noi di quella tenda, come scritto nel decreto".



Quanto sarebbe importante oggi avere un ospedale nuovo e funzionante?

"Un ospedale nuovo è importante sempre, non solo oggi. Per ora non c'è una carenza di posti in terapia intensiva, ma è chiaro che i posti letto ci mancano più in generale perché il Felettino non c'è più. Fortunatamente il nostro livello di assistenza è buono".



La Fiera nei giorni del Palio del Golfo è possibile?

"Bisogna conoscere quali sono le procedure per organizare la fiera, prima di parlarne. Non è che uno si sveglia al mattino e domani fa, credo che ognuno debba fare il suo lavoro. Ci sono tantissime norme di sicurezza sulle persone e le cose, i bandi annuali, senza dimenticare gli altri eventi in contemporanea, le feste paesane. Peraltro c'è già una fiera nel giorno del Palio. Potremo decidere di farla a settembre in occasione di San Cipriano, dove la fiera storicamente nasce. Ma è molto probabile si vada all'anno prossimo, ci sono troppe cose prefissate".



Ieri Picco aperto, la fiera invece salterà. Supermercati e mercati sono al loro posto, regolarmente. Qualcosa non quadra?

"Difficile capire la logica. Cosa avrei fatto io? Avrei deciso in modo definitivo. O tieni aperto oppure chiudi tutto seriamente per due mesi impedendo ogni movimento dalle zone rosse, garantendo l'indennità di sopravvivenza, togliendo le tasse, spostando le scadenze dei pagamenti, fornendo sostegni. Un pacchetto di interventi che accompagni fuori dall'emergenza. Lo può fare il governo ma mi sembra sia mancata un po' di razionalità. E' un momento comunque complicato, evitiamo di fare polemica".