"Scontro tra Banchero-Troiano è il simbolo della lottizzazione della sanità spezzina"

La Spezia - “In questi ultimi anni abbiamo assistito increduli alle faide interne dell’ex direttore generale Conti contro la direttrice sanitaria Banchero ed ancora quest’ultima contro i direttori amministrativi Lodetti prima e Zanella poi: un quadro desolante che ha visto prevalere sino ad oggi la Banchero, affiliata ai poteri forti della Lega lombarda e spezzina, e che ha contrassegnato quel caos che abbiamo più volte denunciato all’interno della nostra Asl.” Così Guido Melley, LeAli a Spezia, che continua: “Una situazione insopportabile che ha bloccato la normale programmazione sanitaria e che ha avuto una pessima ricaduta durante l’epidemia Covid 19: un'emergenza gestita senza un'efficiente cabina di regia a causa anche delle lotte intestine in seno all’alta direzione”.



Continua Melley: “Da un anno a questa parte l’Asl è ingessata in uno scontro al vertice tra la Commissaria straordinaria Troiano, fedelissima di Toti, e la sempiterna Banchero. Uno scontro di potere che rappresenta plasticamente la lottizzazione in corso della sanità spezzina tra totiani da un lato e leghisti dall’altro, con questi ultimi che fanno riferimento a livello locale all’ala del Carroccio in val di Magra: un sistema di potere che ad inizio marzo ha impedito la realizzazione dell’ospedale Covid a Sarzana, che avrebbe in parte evitato il propagarsi del contagio nei reparti ospedalieri a danno di pazienti ed operatori sanitari e che oggi avrebbe consentito la ripresa delle normali prestazioni ambulatoriali ospedaliere almeno al S. Andrea. Siamo di fronte ad una guerra all’ultimo sangue consumata sulla pelle degli spezzini ed a discapito di una buona ed efficiente programmazione sanitaria, con continue battaglie per le nomine di primari, bloccate da veti incrociati e reciproci scambi di accuse anche in sede di indagini sull’epidemia avviate dalla magistratura.”



Concude Melley: “A quanto trapela siamo giunti all’epilogo della guerra in corso ai vertici Asl, con il siluramento della Banchero che aleggia in vista della scadenza del suo incarico, come peraltro quello della stessa Troiano, a fine luglio. E' da tempo che diciamo pubblicamente che le tre dirigenti di vertice, tutte “calate” dalla Lombardia, andrebbero rimosse per inadeguatezza al ruolo e sostituite con responsabili sanitari spezzini capaci ed accreditati per competenze maturate e non certo per appartenenze politiche.”