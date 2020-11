"Sconfiggere il Covid con lo spirito di sacrificio del Milite Ignoto"

La Spezia - "In conclusione di questo 4 Novembre 2020 il Consiglio Comunale della Spezia ha votato all'unanimità l'attribuzione della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto



Nel mio intervento ho evidenziato come questa iniziativa a carattere Nazionale, sia ancora più importante per Spezia e per il momento che stiamo vivendo.



Importante per Spezia, perchè la nostra città è stata di fatto fondata intorno ad un Arsenale ed è 'intimamente militare' da sempre. Lo testimoniano la nostra architettura, la nostra economia, e soprattutto la nostra cultura.



Importante per il momento che stiamo vivendo, perchè il Milite Ignoto è una figura che si spersonalizza per diventare pura testimonianza del sacrificio per il Paese in una guerra.



Ecco, oggi siamo purtroppo di nuovo in guerra contro un nemico che si chiama COVID e che in modo ancor più subdolo rispetto ad un'armata vuole mettere in ginocchio il Paese. Anche noi in questo frangente dobbiamo perciò secondo me abbandonare ogni personalizzazione di ciò che sta accadendo intorno a noi abbracciando invece tutti insieme lo spirito di sacrificio e di senso del dovere che il Milite Ignoto testimonia nella sua estremità".



Ing. Emanuele Corbani

Consigliere Comunale Capogruppo "Spezia Vince con Peracchini Sindaco"