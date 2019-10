"Sbagliare su Piazza Cavour immenso danno economico, la maggioranza si metta d'accordo"

La Spezia - Italia Viva, con Federica Pecunia e Corrado Mori, intervengono su Piazza Cavour: " Se è vero come dicono i consiglieri del centro destra, che ci sono ancora i tempi e i modi per poter ridiscutere e ridefinire il progetto, noi proponiamo all’amministrazione comunale di fare un incontro tra soggetti interessati e tutte le forze del Consiglio Comunale, per esempio rispondendo con urgenza alla nostra richiesta di convocazione della commissione competente, per poter ridiscutere e ridefinire il progetto. Noi per parte nostra ci porremo senza pregiudizi, garanti di idee propositive e non di strumentalizzazioni, pronti a misurarci nell’interesse esclusivo della città. Lo faccia Sindaco, dia questa chance alla nostra comunità e alle sue prospettive di progresso e di futuro".

Nella nota i due esponenti ricapitolano, dal loro punto di vista, tutta la vicenda: "Ricapitoliamo: Peracchini durante la campagna elettorale, nel 2017, aveva dichiarato che nel corso del suo mandato avrebbe abbattuto Piazza Cavour, per ricostruirla nel vecchio stile Liberty in cui era stata concepita. Passano le elezioni, e il sindaco decide invece di attivare un procedimento di partecipazione pubblica; si attivano dei percorsi facilitatori, anchorman che intervistano i cittadini, gli operatori, gli ambulanti che insistono nel perimetro della Piazza.

Le idee e i suggerimenti dovrebbero essere necessari, al dire di Peracchini, per dare le coordinate ai progettisti che si dovranno misurare nel concorso di idee per la realizzazione della nuova Piazza. La commissione tecnica del Comune vaglia i progetti e sceglie la più grande e costosa manutenzione che sia mai stata realizzata per una piazza.

Addio al Liberty, addio alla ricostruzione: l’amministrazione ci propone nei fatti una manutenzione straordinaria dell’esistente. Del tutto legittimo e consentito, salvo che gran parte degli intervistati chiedevano una piazza con parcheggi e non l’avranno; altri volevano una piazza che fosse operativa anche al pomeriggio magari con diverse funzionalità e non l’avranno. Altri ne chiedevano una parziale chiusura con finalità più stringenti sul commercio, anche loro a bocca asciutta. Quello che ipotizza di realizzare l’amministrazione comunale è di fatto un piccolo riadattamento dell’esistente al modico costo di 4 milioni e 200 mila euro, tecnicamente, per questo la manutenzione più costosa mai realizzata. Confcommercio ha proposto due progetti alternativi che non hanno trovato spazio nella classifica stilata dal comune; le associazioni di categoria chiedono che si faccia presto e bene. I cittadini residenti sperano che la piazza possa portare benefici al valore dei loro immobili e alla loro qualità di vita".

"I consiglieri comunali di maggioranza - si legge nella nota -si sperticano a dire che nulla è stato deciso e che il confronto può essere ancora attivato. La giunta, invece, dice che il progetto è blindato e che l’unico percorso che conoscono è quello della sua realizzazione. Piazza del Mercato non è semplicemente un piazza: è il volano dell’economia, la possibilità per il commercio spezzino di poter reggere all’urto della crisi e della competizione della grande distribuzione. Sbagliare su piazza del mercato non sarà soltanto un problema estetico, diventerà un aspetto economico".