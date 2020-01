"Riprogrammazione orario treni non convince i pendolari"

La Spezia - "Due mesi di lavori per la messa in sicurezza della linea ferroviaria La Spezia-Riomaggiore, in particolare per l’importante ampliamento del secondo marciapiede dell’importante scalo turistico del levante cittadino, e l’inevitabile riprogrammazione del traffico nella tratta interessata. Una riprogrammazione che, pero’, non convince i cittadini che usufruiscono del servizio, in particolare i pendolari che, in molti casi, hanno sottoscritto un abbonamento annuale, potendo contare su un certo tipo di servizio, e oggi si ritrovano penalizzati dalla mancanza di alcune corse, come quella serale delle 20.15, oppure con il servizio sostitutivo della mattina, effettuato con autobus, che ha naturalmente tempi di percorrenza ben diversi". Così Francesco Battistini, consigliere regionale di Italia in comune/Linea Condivisa che prosegue: "E’ di tutta evidenza che sia necessario un intervento immediato della Regione e dell’assessore Berrino, al quale chiederemo di intervenire con la massima rapidita’ presso RFI, per trovare la migliore soluzione tecnica, in special modo per i cittadini pendolari, e ristorare il disagio causato con un’adeguata campagna di sconti per coloro che abbiano sottoscritto abbonamenti al servizio. E’ condivisibile la necessita’ degli interventi manutentivi e migliorativi ma questi devono avvenire con il minor disagio possibile per gli utenti, e pare che, in questo caso, non siano stati pianificati con questa attenzione".