"Riprendere battaglia su riforma pensioni"

Al Congresso Cgil Funzione Pubblica, Daniele Lombardo è stato confermato segretario.

La Spezia - E’ ripresa oggi alla ex Vaccari la stagione congressuale della Cgil spezzina dopo l’interruzione del week end con il congresso della Funzione Pubblica. Daniele Lombardo è stato riconfermato segretario della categoria che rappresenta i lavoratori del pubblico impiego. “Occorre riprendere con forza la battaglia sulla riforma delle pensioni - ha detto Lombardo nella sua relazione - rispetto all'iniquità di quella oggi in vigore, sulla quale molto spesso veniamo criticati giustamente per la nostra scarsa incisività. Dobbiamo insistere sia sul tema legato all'età anagrafica e contributiva di pensionamento, sia su quello che riguarda la palese discriminazione che ha portato i lavoratori pubblici a percepire il tfr fino a 27 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. A questo si aggiunge l'ulteriore ingiustizia che riguarda il mancato cumulo dei contributi versati dopo i 40 anni di lavoro, ai fini del calcolo pensionistico".



E ancora: “La nostra categoria ha presentato un piano straordinario per l'occupazione che prevede lo sblocco del turnover e la stabilizzazione dei precari. I numeri nella Pubblica Amministrazione parlano chiaro. Gli enti pubblici sono in totale emergenza dal punto di vista del fabbisogno del personale. Per far fronte ai pensionamenti previsti nei prossimi anni avremo bisogno di almeno 500 mila nuove assunzioni se vogliamo mantenere standard di erogazione di servizi efficienti".



“Su oltre 5000 votanti del Pubblico Impiego nella provincia spezzina - ha sottolineato Lombardo - la Cgil ha rafforzato la sua presenza in tutti i comparti e rappresenta ora oltre il 30% dei lavoratori. Abbiamo candidato più di 800 persone in 80 posti di lavoro. Una scelta che ci ha premiati perché siamo tornati ad essere il primo sindacato in posti emblematici, che ci hanno visti protagonisti di dure battaglie, come la Sanità pubblica, le Agenzie Fiscali, il Comune di Sarzana, la Provincia e molti altri. Tutti luoghi di lavoro in cui la Cgil ha saputo intraprendere azioni di rivendicazione intransigenti e puntuali.” Il congresso è stato chiuso da Fulvia Veirana, Segretario regionale FP Cgil Liguria.