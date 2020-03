"Rincari sui generi di prima necessità e sui farmaci, assurdo durante l'emergenza"

La Spezia - In queste tormentate settimane segnate dall’epidemia legata alla diffusione del Virus Covid-19, come Partito Comunista Italiano abbiamo ricevuto varie segnalazioni in merito a numerosi rincari riguardanti generi di prima necessità e prodotti farmaceutici praticati da diversi esercizi commerciali. Il Pci rigetta questa logica vergognosa e condanna i profittatori, degni eredi della borsa nera ai tempi della seconda guerra mondiale.



Vi preghiamo di contattarci e di segnalarci (scrivendo alle nostre pagine social o all’e-mail pciliguria@gmail.com) i casi di cui avete avuto esperienza e riscontro in modo diventi per noi possibile attivarsi così da contribuire a porre fine a quanto di così vergognoso, accertandosi che vengano attuati i dovuti provvedimenti volti a calmierare i prezzi.



Partito comunista italiano

Federazione della Liguria

Federazione della Spezia