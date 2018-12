"Rimettiamo l'Italia sui binari del futuro"

La Spezia - Quello che sta per finire è stato un anno molto complicato, che ha visto rafforzarsi idee e modelli di governo nazionalisti e contrari a un'idea di mondo e di società basata sul multilateralismo e la cooperazione. Questo fenomeno, che ha in Donald Trump uno dei suoi apici e attraversa anche l'Europa, è arrivato in Italia con l'elezione del Governo più reazionario della Storia della Repubblica. I progressisti devono affrontare una discussione radicale e profonda per ritrovare la loro missione di rappresentare le speranze e le inquietudini del nostro tempo, per recuperare sintonia col Paese, con chi si è sentito perduto, deluso, lasciato solo. Abbiamo il dovere di tornare a parlare con i cittadini e le cittadine e di rimettere l'Italia sui binari del futuro. Questo non può che accadere nell'alveo dell'Europa, rilanciando il grande progetto di unificazione, che ci ha garantito settant'anni di pace e che oggi, profondamente messo in discussione, deve uscire dalle incertezze paralizzanti e riconoscersi nuovamente nei propri valori originali, un modello sociale unico al mondo unitamente a diritti fondamentali di libertà. Le Elezioni Europee del 26 maggio del prossimo anno saranno determinanti per capire se e come il processo di unificazione andrà avanti e se l’Italia rimarrà agganciata all’Europa dei Paesi fondatori o piuttosto si avvicinerà ai modelli della “democrazia illiberale” di Ungheria e Polonia. L'ultima manovra finanziaria ha cancellato l'illusione che in uno splendido e rabbioso isolamento si ottenga di più per i propri concittadini, ora più che mai è tempo di una riforma vera delle istituzioni europee per renderle più vicine ai bisogni delle persone in carne ed ossa. La prospettiva dell’Unione Federale degli Stati europei, davvero solidale, deve tornare protagonista: è il sogno di una generazione che non può permettersi ritorni al passato. Questo sogno oggi ha il sorriso e il volto di Antonio Megalizzi e del suo amico e collega Bartek, vittime di una delle pagine più terribili di quest'anno. Anche in loro memoria dobbiamo combattere fino in fondo per proseguire nella costruzione di una vera Unione, un'Europa dei popoli, un'Europa di progresso e di valori condivisi, un'Europa capace di promuovere umanità e dialogo in un mondo colpito da troppe violenze, un mondo di uomini e di donne in fuga e in cammino.



Auguriamoci che queste festività aiutino a riflettere sull'importanza dell'incontro, dell'abbattimento di ogni muro, della resistenza alla tentazione dell'odio e della paura, per una società fondata su maggiore uguaglianza e solidarietà.



A te e a tuoi cari i miei più sinceri auguri di Buone Feste.



Brando Benifei