"Ricordiamo che Almirante firmò il Manifesto della Razza"

La Spezia - "Intitolare una via o una piazza ad un personaggio pubblico presuppone una valutazione complessiva del suo vissuto, del suo pensiero, del suo operato, che ne renda universalmente condivisibile (o quanto meno accettabile) il ricordo e l'omaggio tendenzialmente imperituro conseguente appunto alla intitolazione di una via o di una piazza.

Per questo motivo la proposta di attribuire ad una strada della città della Spezia il nome di Giorgio Almirante è veramente strabiliante.

Giorgio Almirante è stato, nell'esperienza repubblicana dei primi decenni del dopoguerra, un protagonista indubbiamente di rilievo della politica italiana, incarnando la leadership parlamentare della Destra erede del Fascismo, avvalendosi sempre e soltanto degli strumenti della democrazia rappresentativa (pur senza abiurare alle proprie idee condannate dalla Storia) ma incanalando le 'pulsioni' più inquietanti dei numerosi nostalgici del Ventennio nella dialettica parlamentare e comunque in forme di espressione non violenta.

Tanto è vero che considerò il germinare delle trame nere e dello stragismo di destra una personale sconfitta ed il segno dell'impossibilità di dare vita ad una grande destra popolare e nazionalista.

Ma il giudizio su Almirante non può prescindere da ciò che Almirante disse e fece prima della Liberazione.

Firmatario nel 1938 dell'odioso Manifesto sulla razza, fu segretario di redazione della rivista La difesa della Razza. "Il razzismo - scrisse - ha da essere cibo di tutti e per tutti, altrimenti faremo il gioco dei meticci e degli ebrei" ed ancora "non c'è che un altolà che si possa imporre ai meticci ed agli ebrei, quello del sangue".

Funzionario ministeriale nell'esperienza collaborazionista della Repubblica di Salò firmò provvedimenti che comminavano la pena di morte a chi non vi avesse a sua volta aderito.

"La parola 'fascista' ce l'ho scritta in fronte" e "l'aggettivo 'democratico' non mi convince" disse quando già guidava il Msi nel dopoguerra.

Questi sono i fatti.

Il "mi sta a cuore" di don Milani è l'esatto opposto del "me ne frego" di Mussolini e dei suoi epigoni mai pentiti. Vedremo che scelta farà il sindaco Peracchini, che si è sempre proclamato 'ispirato da don Milani".



Paolo Bufano

ex segretario prov.le Partito Popolare

esponente PD Sarzana