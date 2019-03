"Ricordiamo a Caratozzolo che si era preso un impegno con tanto di strette di mano"

La presa di posizione dei candidati delle liste che appoggiarono Guerri alle amministrative '17: "Non siamo assolutamente d'accordo con la sua decisione, personale e non concordata, di passare all'opposizione".

La Spezia - I candidati delle liste civiche che alle ultime elezioni amministrative avevano appoggiato il fondatore Giulio Guerri ("Per la Nostra Città con Giulio Guerri" e "Un Rinascimento per La Spezia") intervengono sugli ultimi sviluppi della querelle fra il presidente del consiglio comunale e il consigliere comunale Massimo Baldino a poche ora dalla conferenza stampa annunciata per spiegare che cosa farà nei prossimi anni, da consigliere comunale di opposizione. E mentre c'è chi si chiede se rimarrà nel gruppo misto o se entrerà in uno dei gruppi pre-esistenti, i "guerriani" escono pubblicamente: "Ci preme ribadire quanto abbiamo già detto al consigliere comunale Caratozzolo mercoledì scorso. Non siamo assolutamente d'accordo con la sua decisione, personale e non concordata, di passare all'opposizione: gli ricordiamo l'impegno che, al termine dello stesso incontro, dopo aver respinto il nostro unanime invito a ritornare sui suoi passi, aveva preso con noi, con tanto di strette di mano, ovvero lasciare da subito il gruppo "Per la Nostra Città con Giulio Guerri", vista la sua ferma volontà di non rappresentarci più".



Pasquale Graziano

Ivan Barbieri

Giovanni Raggi

Matteo Petta

Fabio Curetti

Simonetta Cavatorti

Elisa Barbagallo Destro

Michele Baldini

Doriano Notari

Cristina Mazzolani

Giovanni Scarpati

Luigi Sannino

Cristiana Guidolin

Graziano Bagnato

Daniele Albano

Emanuela Quattrone

Franco Lombardi

Carla Antigoni

Marco Romanelli

Monica Falsone

Ernesto Berettieri

Serena Gobbetti

Agostino Angiolini

Chiara Bellotti

Luca Bernardini

Francesca Biancardi

Graziella Borzi

Carlo Brancaleone

Silvia Camolei

Francesca Cappuzzi

Alessandra Casciari

Daniela Cullino

Emanuel De Santis

Kevin Del Chicca

Simone Dionisio Perricone

Aldo Guerrieri

Mariangela Macera

Rossana Monopoli

Roberta Nicoletta

Roberto Polini

Riccardo Ridondelli

Christian Rosa

Diego Salvucci

Valter Savio

Leonardo Settimini

Valentina Tanca

Cesare Tornatore

Giulia Viviani

Sara Volorio