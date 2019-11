"Revoca dell'appalto dell'ospedale Felettino triste metafora del fallimento della giunta Toti"

La Spezia - "Non abbiamo elementi per commentare il merito della procedura di revoca, alla società Pessina, del contratto di appalto per la realizzazione del Felettino". Lo scrivono in una nota i consiglieri regionali del Partito democratico Giovanni Lunardon e Pippo Rossetti riferendosi alla revoca del contratto di Pessina come stabilito dalla Regione in accordo con il Comune della Spezia e dopo la relazione di Ire. "Constatiamo solo che - scrivono -, dopo quattro anni e mezzo di Giunta Toti, siamo al 5% di avanzamento lavori e che adesso per il nuovo ospedale della Spezia ci troviamo di nuovo all’anno zero, senza che né la Giunta, né Alisa e né tantomeno chi dirige l'Asl 5 abbiano la più pallida idea di come gestire la transizione fino alla realizzazione del nuovo ospedale. Il Felettino sembra un'efficace e triste metafora del bilancio di questa Giunta in sanità. Un completo fallimento".