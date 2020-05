"Reparti sotto organico, assisteremo all'ennesima fuga di molti medici"

La Spezia - “Molti dei reparti di Sarzana e la Spezia versano in una situazione di sotto organico ormai da tempo e il rischio è vedere, appena sarà possibile, la fuga di molti medici, senza la possibilità che qualcuno di nuovo possa venirvi, visto la scarsa attrattività dell’Asl5". Così il capogruppo in regione di Italia Viva, Juri Michelucci: "La situazione di carenza di organico è una situazione anche per il reparto di Medicina e tanti altri reparti fondamentali per la nostra Asl. I reparti di medicina di Sarzana e la Spezia contavano più di dieci medici ciascuno oltre il primario. Reparti da 46 e 40 posti letto ciascuno che almeno dovrebbero essere gestiti da otto medici. Oggi a Sarzana, il reparto di medicina può contare su due medici più uno con legge 104 più il primario. Alla Spezia ci sono tre medici più il primario. Una situazione difficile, con turni massacranti e straordinari su straordinari per coprire le esigenze di ospedale che portano non appena possibile questi medici ad andare via senza la possibilità che altri medici possano sostituirli visto che nessuno sceglie di trasferirsi nella nostra Asl. Una situazione che conferma ancora di più la mancanza di un programma di crescita che rischia di portare al minimo delle risorse i nostri ospedali".