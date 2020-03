"Regionali sempre più vicine, centrosinistra e Cinque stelle hanno issato bandiera bianca"

La Spezia - "Bandiera bianca. La sensazione che si avverte è che il centrosinistra ed il movimento cinquestelle abbiano issato bandiera bianca in vista delle elezioni regionali in Liguria di fine maggio. Toti è il governatore uscente, il candidato unitario del centrodestra ed è dunque l’uomo da battere. Ma ovviamente vincerà senza neanche dover lottare più di tanto per assenza di un candidato avversario, visto che gli schieramenti opposti sono fermi al palo". E' lo sfogo di Guido Melley, di Leali a Spezia e in opposizione in consiglio comunale che affida ai social un suo pensiero riguardo alle prossime elezioni regionali.



"Toti è un abile comunicatore ma si è dimostrato un pessimo amministratore - scrive -.

In cinque anni di governo regionale ha combinato poco o nulla ed anzi ha fatto dei danni molto seri al nostro territorio ed a tutti i concittadini liguri. Basta pensare al disastro compiuto in tema di politica sanitaria (che rappresenta la mission principale di qualunque amministrazione regionale) ed alle scelte operate nel campo dell’organizzazione ospedaliera.

Dopo cinque anni di governo di questa centrodestra i liguri hanno meno ospedali di prima (il flop del Felettino alla Spezia e del nuovo nosocomio degli Erzelli a Genova grida vendetta); meno posti letto e meno personale in organico, dai primari, ai medici ed agli infermieri; meno investimenti sulle strutture sanitarie pubbliche e per converso maggior spazio e maggiori risorse destinate ai privati.



"Nonostante tutto questo - prosegue -, nonostante il fatto che la Liguria sia sprofondata in una situazione con una sanità al collasso, una economia al palo e con infrastrutture ed interventi di salvaguardia ambientale ancora insufficienti, i liguri tra pochi mesi si troveranno a votare Toti senza poter puntare su altri candidati, su altri programmi e schieramenti.

Toti è ancora l’unico giocatore in campo in vista della sfida delle regionali ed in qualche misura, da scaltro ed astuto esperto di comunicazione quale è, ha sfruttato a suo favore sia la vicenda drammatica del crollo del ponte Morandi sia l’emergenza di questi giorni collegata al coronavirus.



"E senza che ci fosse nessuno autorevole, capace e determinato in grado di sconfessarlo - conclide -. Forse il virus ha colpito i principali decisori politici, a Roma come a Genova, dal Pd al M5S ed è per questo che, al posto di una mascherina, hanno issato bandiera bianca.

Ma è una cosa inaccettabile, insopportabile per tanti, tantissimi liguri. A cominciare da me".