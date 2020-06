"Questione ambientale ritenuta marginale, su Enel nessun riscontro"

La Spezia - L'opposizione consiliare spezzina (quasi) al completo va a pungolare l'amministrazione comunale sul versante delle politiche ambientali e di tutela della salute. Il mezzo è un'interpellanza che trova spazio nel programma della prossima seduta del civico parlamentino, in programma lunedì 19 giugno alle ore 21.00. “La questione della presenza di fonti inquinanti nel territorio comunale, a partire della Centrale Enel – osservano i consiglieri Centi, Melley (Leali a Spezia), Pecunia (Misto/Italia viva), Raffaelli (Pd), Manfredini (Psi), Lombardi (Spezia Bene Comune/Rifondazion), Liguori (Spezia bella forte unita) e Forcieri (Avantinsieme) - deve trovare una particolare attenzione da parte dell'amministrazione comunale e non può in alcun modo rivestire un ruolo marginale nelle politiche di governo cittadino. Non possiamo non constatare invece come nel corso del mandato della giunta Peracchini la questione ambientale non abbia sino ad ora rivestito un ruolo centrale, a partire da una programmazione degli interventi necessari alla bonifica dei siti inquinati, agendo in particolare in collaborazione con la Regione, per arrivare al tema del monitoraggio ambientale delle fonti inquinanti e degli studi a carattere epidemiologico”.



Gli esponenti della minoranza fanno quindi menzione della convenzione attivata nei primi anni duemila tra Comune e Asl5 con finalità la sorveglianza epidemiologica “mediante un sistema di monitoraggio dell'incidenza dei tumori ambientalmente correlabili e dell'andamento dei cosiddetti eventi avversi alla riproduzione – quali aborti nascite premature - riconducibili comunque all'inquinamento ambientale. Asl a sua volta in accordo con il nostro comune aveva attivato una specifica collaborazione con l'istituto dei Tumori di Genova che per diversi anni ha supportato il lavoro di analisi sul piano medico e scientifico. Lo studio ha dato risultati importanti in termini di dati raccolti e nel 2012 il Comune concordò con Asl un suo ampliamento in modo da prendere in considerazione anche le patologie non oncologiche correlabili a fattori ambientali, quali malattie cardiovascolari, neurologiche e bronchiali”.



“In occasione del dibattito svoltosi a più riprese in consiglio comunale sul presente e sul futuro della Centrale Enel – continuano i gruppi di opposizione - abbiamo riproposto la possibilità di effettuare una nuova e più specifica indagine epidemiologica sugli effetti ambientali e sulla salute correlati alla presenza del sito. Il sindaco e la giunta non hanno ritenuto di fornire precise riscontri in merito”. Fatte queste riflessioni, l'interpellanza della minoranza chiede a sindaco e giunta se Palazzo civico intenda “sviluppare una serie di politiche ambientali integrate senza limitare il campo d'azione nella revisione del sistema di raccolta differenziata ma guardando obiettivi strategici di ben più ampio respiro”, e ancora “se ritenga di portare avanti la convenzione con Asl 5 e su quali basi e con quali obiettivi”, infine se l'amministrazione “valuti la possibilità di rendere note le risultanze degli studi e delle indagini epidemiologiche realizzate negli anni passati, in maniera trasparente, consentendo un'ampia divulgazione ed una partecipazione attiva della cittadinanza e delle rappresentanze sociali rispetto alle principali questioni ambientali che incidono sulla salute dei cittadini”.