"Quella di Asti è una difesa poco convicente. E Peracchini pensa alle regionali..."

La Spezia - "Dopo aver letto la richiesta di dimissioni avanzata dalle opposizioni in consiglio comunale ci saremo aspettati una presa di posizione chiara da parte del sindaco Peracchini rispetto alla situazione nella quale si trova uno dei suo principali assessori". Anche Sinistra Italiana, Possibile, Rifondazione Comunista, Articolo 1 - Mdp e Partito Comunista Italiano, attaccano il primo cittadino: "Come del resto è suo costume, cosa fa Peracchini? Tace così come tacciono i colleghi di maggioranza di Asti che si sono guardati bene dal proferire parola su questa opaca vicenda che getta un'ombra pesante sul buon nome dell'Ente e più di un dubbio sul rispetto dei criteri minimi di buona e corretta amministrazione".



E ancora: "Non si è fatta attendere invece la replica di Asti con un'autodifesa non solo insufficiente e ben poco convincente ma in alcuni passaggi del tutto sconcertante che non aiuta a far chiarezza sulla vicenda ma al contrario conferma una pericolosa confusione tra ruolo istituzionale e interessi di natura privatistica. Ancora una volta emerge l'immagine grottesca e preoccupante di una Giunta che si caratterizza sempre più per un atteggiamento padronale e torbido nella gestione della cosa pubblica. Il tutto con un sindaco silente (o silenziato?) che abdica totalmente al suo ruolo di responsabile del corretto e trasparente andamento della amministrazione comunale e di garante dell'onorabilità dell'istituzione che rappresenta. E' comprensibile che per lui le elezioni regionali del prossimo anno siano un argomento più interessante ma ogni tanto sarebbe opportuno che desse un'occhiata a ciò che accade sotto il suo naso".