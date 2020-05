"Quei blocchi di cemento sono fonte di disagio e pericolo"

La Spezia - Negli scorsi mesi era stata portata all'attenzione del consiglio provinciale la situazione sulla Litoranea delle Cinque Terre Sp370 in precedenza del bivio per Riomaggiore dove, a fronte di una frana, erano stati posti dei blocchi di cemento considerati pericolosi da molti passanti. Il settore viabilità aveva risposto come quella situazione di disagio fosse purtroppo necessaria per consentire il regolare svolgimento dei lavori di messa in sicurezza. "Ad oggi, però, questi blocchi di cemento, posti in un punto alquanto delicato, non sono stati ancora rimossi. In vista di una ripresa del traffico post lockdown e soprattutto turistico, riteniamo necessario che la Provincia intervenga al più presto per porre rimedio a questo ritardo, fonte di disagio e pericolo" - dicono Andrea Licari, consigliere provinciale e Nicola De Benedetto, membro della segreteria regionale di Sinistra Italiana.