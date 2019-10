"Pucciarelli spassosa: dimentica che sosteneva Conte fino all'altro ieri"

La Spezia - "Ho letto le esternazioni della senatrice Pucciarelli a proposito di essere stata l’unica in possesso di biglietto nel vagone ferroviario pieno di 'neri' (qui l'articolo) e devo dire di averle trovate divertenti, in quanto rispecchiano una identica situazione che ho vissuto personalmente qualche mese fa.

Ero infatti in viaggio per Roma, atteso ad una conferenza sul volontariato, quando alla stazione di Grosseto è salita una nutrita compagine di ragazzini 'toscani' che evidentemente avevano marinato la scuola, tutti sprovvisti di biglietto, come ho potuto appurare una decina di minuti dopo, con l’arrivo del controllore.

Il pover’uomo si è visto insultare in malo modo e in perfetto accento maremmano, con tanto di 'non sa chi è mio padre' da parte di alcuni indigeni italici doc. E’ riuscito (con l’intervento della Polizia ferroviaria) a farli scendere ad Orbetello, non senza sforzi e ovviamente disagi per i passeggeri.



Ora, usando lo stesso metro di giudizio della senatrice sarei portato a credere che i pargoli toscani siano tutti una masnada di delinquentelli, in quanto pure con me si è sfogato il controllore, confidando che spesso accadono episodi di quel genere, lanciandosi in una dettagliata analisi pedagogica sui metodi di educazione dei figli ai nostri giorni.

In vero non mi ha chiesto per chi avessi votato alle ultime elezioni, ma sul fatto di avere le mani legate (nel senso di non potergli stampare 5 dita sulle guance, testuali parole), quello me lo ha detto forte e chiaro).

Ora, sulla dichiarazione 'politica' della Pucciarelli mi permetto di ricordarle che hanno governato loro per più di un anno (mandandosi a casa da soli fra l’altro) e non mi risulta ci siano stati rimpatri a go go… e in quanto all’invasione di 'neri' la rassicuro, numeri alla mano non corriamo rischi di questo genere!

E a proposito di italiani onesti… non ho certezza sul fatto che tutti gli italiani paghino il biglietto, mi risulta invece che interi territori del nostro paese siano in mano alle Italiche mafie con più di 100 miliardi di euro d’evasione fiscale e femminicidi ogni giorno in cui la percentuale di stranieri è nettamente inferiore agli autoctoni.

Su 'Giuseppi' poi, credo non sia sfuggito a nessuno che era il premier nel governo gialloverde sostenuto dal partito della senatrice soltanto pochi mesi fa.

Mentre sui tweet di Trump, è meglio stendere un velo pietoso, visto i colloqui con Erdogan e la contestuale invasione della Siria, i dazi anche al nostro Paese (questi sono i vantaggi del sovranismo) e l’annuncio al nostro presidente della Repubblica in visita negli Stati Uniti che vantiamo una amicizia millenaria".



Mauro Bornia

Presidente Centro di servizio per il volontariato “Vivereinsieme” La Spezia