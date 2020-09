"Provvedimenti Peracchini e Toti su scorta di dati e analisi"

La Spezia - Stiamo vivendo un momento storico delicatissimo, con il Covid-19 che è tornato a farsi sentire fra i nostri concittadini, le scuole che stanno per ricominciare e le persone che riprendono la loro routine lavorativa. In circostanze come queste bisogna rimanere calmi e osservare le indicazioni che vengono fornite dalle autorità, è l’unico modo per uscire quanto prima da questa difficile situazione. Non ci dovrebbe essere spazio per polemiche di stampo politico-elettorale, peraltro non suffragate da alcuna base scientifica poiché è proprio sulla scorta di dati e analisi forniti dagli esperti in materia sanitaria che il sindaco Peracchini e il presidente della Regione Toti hanno stilato l’ordinanza appena entrata in vigore. Nessuno ha mai istituito una zona rossa in città, né intende farlo e chi usa questa dicitura sta parlando a sproposito, consapevole però di tutte le conseguenze che ciò può comportare. I provvedimenti presi ieri hanno l’unico scopo di far rientrare al più presto i contagi e uscire dall’emergenza, nell’interesse e nella salvaguardia di ogni singolo cittadino, perciò è il caso che tutti mettiamo da parte la propaganda elettorale e lavoriamo per raggiungere, insieme, l’obiettivo. Sfruttiamo l’occasione, come rappresentanti delle istituzioni, per dare l’esempio come dovremmo sempre fare, anziché perderci in polemiche che fanno solo del male a tutta la comunità.



Marco Frascatore, consigliere comunale di Cambiamo

Vice Presidente Consiglio Comunale La Spezia

Presidente IV Commissione Consiliare



BOLLETTINO COVID-19 12 SETTEMBRE 2020