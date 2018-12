"Prosciutto pericoloso e bibita light salutare, siamo al paradosso"

La Spezia - "Dobbiamo essere tutti uniti nella difesa delle nostre produzioni perché, oltre a dover fare gli interessi delle aziende e del nostro popolo, siamo chiamati a una battaglia contro chi vuole infangare uno dei gioielli del nostro Paese. Ci riempiamo di sdegno quando un’opera d’arte viene vandalizzata dall'imbecille di turno, con altrettanto altro sdegno dobbiamo condannare chi paragona le nostre eccellenze dell’agroalimentare alle sigarette e ad altri prodotti dannosi per la salute. Di questo passo, finiremo per approvare un paradosso clamoroso, prendendo magari 'salutare' una bibita gasata light, perché con meno zucchero rispetto ad altre, e rischioso il nostro prosciutto artigianale stagionato e conservato naturalmente con il sale senza conservanti". Così il deputato Lorenzo Viviani, capogruppo della Lega in Commissione Agricoltura della Camera, durante la discussione generale della mozione Molinari-D'Uva nell'Aula di Montecitorio sulla tutela dei prodotti agroalimentari italiani propri della dieta mediterranea in riferimento alla proposta di risoluzione ONU in materia di nutrizione e salute.