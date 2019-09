"Pronti alla mobilitazione di ottobre per rilanciare il PD"

La Spezia - "Il PD è in campo. Lo testimoniano l’azione dei nostri amministratori, dei tanti militanti che giornalmente si confrontano con i nostri concittadini nei quartieri, sui luoghi di lavoro e di studio. In questi giorni in cui alcuni dirigenti hanno scelto di uscire dal partito, moltissimi democratici hanno scelto di impegnarsi, iscriversi e attraverso il Partito Democratico contribuire a cambiare l’agenda sociale e politica del Paese. La loro voglia di esserci deve rappresentare per tutto il gruppo dirigente una spinta formidabile per decuplicare gli sforzi per rilanciare, anche nella nostra Provincia, l’azione del nostro partito.



Il PD è vissuto come l’unica forza capace di coalizzare intorno a se le energie per costruire una società più equa e solidale. Il nostro popolo ci chiede di fermare ogni divisione. Le divisioni indeboliscono chi ha bisogno di trovarsi a fianco una forza politica capace di risolvere i tanti problemi che le famiglie devono affrontare quotidianamente.

Nei primi giorni di ottobre (3-6) saremo protagonisti della mobilitazione nazionale per fare conoscere le proposte del Partito Democratico è subito dopo i vari territori organizzeranno iniziative tematiche con il coinvolgimento di figure di rilievo nazionale. Il lavoro da fare è tanto ma siamo convinti che superando le divisioni del passato si possa lavorare nell’interesse generale".



Federico Barli

Roberto Bottoglioni

Juri Michelucci

Davide Natale